Акции «СТГ» подешевели на фоне снижения чистой прибыли в I квартале

Согласно отчету, чистая прибыль «СТГ» I квартале снизилась на 39% г/г до 78,6 млн руб. Такая динамика обусловлена в первую очередь стратегией на рост клиентской базы (в два раза г/г за счет новых клиентов), объясняет компания. Кроме того, на показатель чистой прибыли также повлияли: рост маркетинговых расходов для масштабирования выдач и рост расходов на IT.