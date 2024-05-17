Акции «СТГ» подешевели на фоне снижения чистой прибыли в I квартале
По состоянию на 13:04 мск бумаги стоили 2,313 (-2,92%), Индекс Мосбиржи составлял – 3492,95 пункта (+0,19%).
Согласно отчету, чистая прибыль «СТГ» I квартале снизилась на 39% г/г до 78,6 млн руб. Такая динамика обусловлена в первую очередь стратегией на рост клиентской базы (в два раза г/г за счет новых клиентов), объясняет компания. Кроме того, на показатель чистой прибыли также повлияли: рост маркетинговых расходов для масштабирования выдач и рост расходов на IT.
Выручка выросла на +17% г/г до 838 млн руб., показатель OIBDA увеличился на 12% г/г до 485 млн руб. Активы в отчетный период достигли 6,5 млрд руб., собственный капитал составил 3,9 млрд руб., долг снизился на 4% с начала года до 2,2 млрд руб.
По словам финансового директора финтех-сервиса CarMoney и «СТГ» Ольги Мямлиной, все расходы на клиентов сейчас формируют будущую прибыль компании. Финансовые результаты I и II кварталов 2024 г. ожидаются ниже, чем в сопоставимых периодах 2023 г., отмечает Мямлина, однако во втором полугодии динамика станет положительной.
«СТГ» и ее дочерние компании МФК «Кармани» и «Смарт Горизонт» осуществляют предоставление займов и прочих видов кредита.