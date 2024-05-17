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Акции «СТГ» подешевели на фоне снижения чистой прибыли в I квартале

Ведомости

Акции «Смарттехгрупп» («СТГ») - материнской компании финтех-сервиса CarMoney в ходе торгов 17 мая на Мосбирже подешевели на 3,55% до 2,298 руб. Котировки снижаются на фоне выхода отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.

По состоянию на 13:04 мск бумаги стоили 2,313 (-2,92%), Индекс Мосбиржи составлял – 3492,95 пункта (+0,19%).

Согласно отчету, чистая прибыль «СТГ» I квартале снизилась на 39% г/г до 78,6 млн руб. Такая динамика обусловлена в первую очередь стратегией на рост клиентской базы (в два раза г/г за счет новых клиентов), объясняет компания. Кроме того, на показатель чистой прибыли также повлияли: рост маркетинговых расходов для масштабирования выдач и рост расходов на IT.

Выручка выросла на +17% г/г до 838 млн руб., показатель OIBDA увеличился на 12% г/г до 485 млн руб. Активы в отчетный период достигли 6,5 млрд руб., собственный капитал составил 3,9 млрд руб., долг снизился на 4% с начала года до 2,2 млрд руб.

По словам финансового директора финтех-сервиса CarMoney и «СТГ» Ольги Мямлиной, все расходы на клиентов сейчас формируют будущую прибыль компании. Финансовые результаты I и II кварталов 2024 г. ожидаются ниже, чем в сопоставимых периодах 2023 г., отмечает Мямлина, однако во втором полугодии динамика станет положительной.

«СТГ» и ее дочерние компании МФК «Кармани» и «Смарт Горизонт» осуществляют предоставление займов и прочих видов кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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