Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за I квартал выросла на 35%

Кредитный портфель МТС-банка до вычета резервов с начала 2024 г. вырос на 4,7% до 408 млрд руб. Розничный кредитный портфель, составляющий 88% портфеля кредитов банка на 31 марта 2024 г., вырос на 5,9% с начала года до 359,3 млрд руб. Основным драйвером роста потребительских кредитов стало нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 г. на 9,1% до 193 млрд руб.