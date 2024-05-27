Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за I квартал выросла на 35%
Чистая прибыль МТС-банка за I квартал 2024 г. выросла на 34,8% г/г до 3,9 млрд руб., что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 21,12%. Об этом говорится в сообщении компании.
Чистые процентные доходы банка в отчетный период выросли на 16,5% до 9,7 млрд руб. прежде всего за счет увеличения портфеля кредитов. Чистая процентная маржа составила 8,4% против 9,8% годом ранее в результате существенного роста процентных ставок и увеличения стоимости фондирования, пояснила кредитная организация.
Чистые комиссионные доходы в тот же период составили 6,7 млрд руб., увеличившись почти на 68,8% г/г за счет развития цифровых платежных продуктов, сервисов переводов и других форматов ежедневных банковских услуг, а также в результате роста продаж страховых продуктов. Благодаря росту комиссионных и процентных доходов банк нарастил операционные доходы до создания резервов на 40%. Они составили 19 млрд руб.
При этом операционные расходы банка составили 5,7 млрд руб. Показатель увеличился в годовом выражении на 30,3%. Операционная эффективность бизнеса банка заметно увеличилась: отношение операционных расходов к доходам составило в I квартале 2024 г. 30% по сравнению с 32,3% в аналогичном квартале 2023 г.
В апреле МТС-банк провел успешное IPO и привлек капитал, который позволит продолжать опережающий прибыльный рост, комментирует финансовые результаты председатель правления МТС-банка Илья Филатов. По его словам, компания рассчитывает, что благодаря увеличению чистой прибыли акционерный капитал «МТС-банка без учета субординированных облигаций превысит отметку в 100 млрд руб. к концу года, что станет хорошей базой для начала выплат дивидендов акционерам в 2025 г.
В I квартале 2024 г. капитал МТС-банка вырос на 5% до 80,1 млрд руб. за счет увеличения размеров чистой прибыли. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,6% и 8,3% соответственно, а общего капитала – 9,4%, говорится в сообщении кредитной организации.
Кредитный портфель МТС-банка до вычета резервов с начала 2024 г. вырос на 4,7% до 408 млрд руб. Розничный кредитный портфель, составляющий 88% портфеля кредитов банка на 31 марта 2024 г., вырос на 5,9% с начала года до 359,3 млрд руб. Основным драйвером роста потребительских кредитов стало нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 г. на 9,1% до 193 млрд руб.