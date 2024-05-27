Акции «Эсэфай» отреагировали ростом на выход отчета по МСФО

Инвестиционный холдинг «Эсэфай» по итогам I квартала 2024 г. получил чистую прибыль по МСФО в 8,1 млрд руб. против 6 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 27% г/г до 12,4 млрд руб.