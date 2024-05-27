Акции «Эсэфай» отреагировали ростом на выход отчета по МСФО
Акции инвестиционного холдинга «Эсэфай» в моменте подорожали на 5,96% до 1430 руб. Котировки отреагировали после публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.
По состоянию на 11:30 мск их стоимость скорректировалась до 1347,8 руб. (-0,12%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3352,13 пункта (-1,31%).
Инвестиционный холдинг «Эсэфай» по итогам I квартала 2024 г. получил чистую прибыль по МСФО в 8,1 млрд руб. против 6 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 27% г/г до 12,4 млрд руб.
Активы холдинга за квартал 2024 г. выросли на 8,4% до 338,1 млрд руб. Капитал увеличился на 19,5% до 100,3 млрд руб.
15 мая 2024 г. рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «Эсэфай» с А(ru) до A+(ru), прогноз «позитивный». Повышение кредитного рейтинга «Эсэфай» связано в первую очередь с улучшением оценки качества активов холдинга после проведения IPO «Европлана», а также улучшением оценок ликвидности холдинга и покрытия процентных платежей.