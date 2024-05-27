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Акции «Эсэфай» отреагировали ростом на выход отчета по МСФО

Ведомости

Акции инвестиционного холдинга «Эсэфай» в моменте подорожали на 5,96% до 1430 руб. Котировки отреагировали после публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.

По состоянию на 11:30 мск их стоимость скорректировалась до 1347,8 руб. (-0,12%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3352,13 пункта (-1,31%).

Инвестиционный холдинг «Эсэфай» по итогам I квартала 2024 г. получил чистую прибыль по МСФО в 8,1 млрд руб. против 6 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 27% г/г до 12,4 млрд руб.

Активы холдинга за квартал 2024 г. выросли на 8,4% до 338,1 млрд руб. Капитал увеличился на 19,5% до 100,3 млрд руб.

15 мая 2024 г. рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «Эсэфай» с А(ru) до A+(ru), прогноз «позитивный». Повышение кредитного рейтинга «Эсэфай» связано в первую очередь с улучшением оценки качества активов холдинга после проведения IPO «Европлана», а также улучшением оценок ликвидности холдинга и покрытия процентных платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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