Потребительский кооператив впервые выпустил обеспеченные бриллиантами ЦФА

Перед владельцами бриллиантов всегда стоит вопрос о порядке выхода из сделки, добавляет генеральный директор компании «Мы объединяем технологии» Равиль Исмагилов. В этой сделке инвестор в ЦФА покупает не физический объект, а надежный финансовый инструмент, фактически обеспеченный бриллиантом, с более низким порогом входа, объяснил эксперт. Кроме того, обладатель ЦФА может осуществить выход из инвестиции на вторичном рынке, резюмировал Исмагилов.