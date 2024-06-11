Потребительский кооператив впервые выпустил обеспеченные бриллиантами ЦФА
Потребительский кооператив (ПК) «Даймонд Клаб Москва» на платформе «Мастерчейн» 11 июня выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), которые обеспечены бриллиантами. Организатором выпуска стала компания «Мы объединяем технологии», юридическим консультантом – юридическое бюро Sagrada Legal. Пресс-релиз есть у «Ведомостей».
В ходе сделки ПК «Даймонд Клаб Москва» выдает займы пайщикам под залог бриллиантов. Московская геммологическая лаборатория выдает экспертное заключение в отношении бриллиантов, после чего они передаются на маркетплейс Diamond Club Moscow.
Одним из источников финансирования потребительского кооператива является выпуск ЦФА. Инвестору в первый выпуск ЦФА предлагается годовой займ под 19% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Привлеченные деньги транслируются клиенту клуба, который нуждается в займе. И наоборот: когда клиент клуба платит по займу, денежные средства направляются инвестору в ЦФА за вычетом комиссии за сервис.
Если пайщик перестает обслуживать заем, бриллианты могут быть проданы, например, на маркетплейсе, а полученные денежные средства идут в погашение ЦФА. Залог бриллиантов удостоверяется ценной бумагой – залоговым свидетельством, держателем которого является независимое от эмитента лицо – компания «Мы объединяем технологии». В интересах инвесторов компания имеет право осуществлять все предусмотренные законом действия для возврата пайщиками заемных средств, которые в конечном счете идут для погашения ЦФА.
Для консервативных инвесторов, старающихся минимизировать риски дефолта, это очень хорошая доходность и привлекательный инструмент, говорит председатель совета ПК «Даймонд Клаб Москва» Максим Напартович. Он считает, что по надежности инструмент можно сравнить со вкладами в лучших российских банках.
Перед владельцами бриллиантов всегда стоит вопрос о порядке выхода из сделки, добавляет генеральный директор компании «Мы объединяем технологии» Равиль Исмагилов. В этой сделке инвестор в ЦФА покупает не физический объект, а надежный финансовый инструмент, фактически обеспеченный бриллиантом, с более низким порогом входа, объяснил эксперт. Кроме того, обладатель ЦФА может осуществить выход из инвестиции на вторичном рынке, резюмировал Исмагилов.
Структура сделки во многом напоминает классическую секьюритизацию, считает генеральный директор Sagrada Legal и председатель комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты Олег Ушаков. Но на традиционном рынке, по его словам, такой проект реализовать в настоящее время невозможно. Со временем специализированные общества и ипотечные агенты также смогут выпускать ЦФА, и новейшие технологии смогут в полном объеме сочетаться с элементами классического финансового инжиниринга, выразил надежду эксперт.