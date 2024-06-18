«Окей» прекращает листинг на Лондонской бирже
Ритейлер «Окей» прекращает листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на основном рынке Лондонской биржи (LSE), сообщается на сайте компании.
«O’KEY Group S.A. (AIX, MOEX: OKEY, «Группа») <...> информирует, что в связи с поданным обращением был прекращен листинг в официальном списке Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA)», – сказано в сообщении.
Компания сохранит листинг на рынках Международной биржи Астаны и Мосбирже. Программа ГДР остается в силе и продолжит действовать.
О намерении компании провести делистинг стало известно 15 мая. В соответствующем сообщении отмечается, что глобальные депозитарные расписки компании «Окей» имеют листинг на основном рынке LSE с 2010 г. При этом с 4 марта 2022 г. торги депозитарными расписками компании на LSE приостановлены.