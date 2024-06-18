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«Окей» прекращает листинг на Лондонской бирже

Ведомости

Ритейлер «Окей» прекращает листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на основном рынке Лондонской биржи (LSE), сообщается на сайте компании.

«O’KEY Group S.A. (AIX, MOEX: OKEY, «Группа») <...> информирует, что в связи с поданным обращением был прекращен листинг в официальном списке Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA)», – сказано в сообщении.

Компания сохранит листинг на рынках Международной биржи Астаны и Мосбирже. Программа ГДР остается в силе и продолжит действовать.

О намерении компании провести делистинг стало известно 15 мая. В соответствующем сообщении отмечается, что глобальные депозитарные расписки компании «Окей» имеют листинг на основном рынке LSE с 2010 г. При этом с 4 марта 2022 г. торги депозитарными расписками компании на LSE приостановлены. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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