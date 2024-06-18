«Окей» прекращает листинг на Лондонской бирже

О намерении компании провести делистинг стало известно 15 мая. В соответствующем сообщении отмечается, что глобальные депозитарные расписки компании «Окей» имеют листинг на основном рынке LSE с 2010 г. При этом с 4 марта 2022 г. торги депозитарными расписками компании на LSE приостановлены.