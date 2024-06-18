Акционеры ТРК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,236 рублей на акцию
Акционеры Томской распределительной компании (ТРК) одобрили дивиденды за 2023 г. в размере 0,236 руб. на акцию, сообщила компания.
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 г. в размере 0,0236 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «ТРК» по результатам 2023 г. в размере 0,0325 руб. на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме», – указано в сообщении компании.
Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (входит в группу компаний «Россети») обеспечивает передачу и распределение электроэнергии на всей территории Томской области.
«Россети» последний раз выплачивали дивиденды по результатам года в 2021 г. На Годовом общем собрании акционеров (ГОСА), прошедшем 30 июня прошлого года, было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.