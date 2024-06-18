Акционеры ТРК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,236 рублей на акцию

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 г. в размере 0,0236 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «ТРК» по результатам 2023 г. в размере 0,0325 руб. на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме», – указано в сообщении компании.