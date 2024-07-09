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Сбер нарастил чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии на 5,6%

Ведомости

Чистая прибыль Сбера за первую половину 2024 г. увеличилась на 5,6% г/г до 768,7 млрд руб. Рентабельность капитала (отношение чистой прибыли к собственному капиталу) при этом составила 22,9%. Об этом говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.

Чистый процентный доход за отчетный период составил 1,2 трлн руб., прибавив 16,9%, а чистый комиссионный доход – 353,8 млрд руб. (+9,7%). Операционные расходы выросли на 20,2% до 447 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 27%.

В июне чистая прибыль Сбера достигла 140,3 млрд руб. (+1,1% г/г) при рентабельности 24,8%. Такая динамика связана с эффектом высокой базы 2023 г., в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии, поясняется в отчетности.

Чистый процентный доход в июне вырос на 13,8%, до 207,1 млрд руб. на фоне увеличения объема работающих активов. Комиссионный доход составил 64 млрд руб. (+10%) в первую очередь за счет роста объемов эквайринга и доходов от торгового финансирования и документарных операций, указано в отчетности.

Сбер в июне привлек рекордный с начала года объем средств населения, цитирует пресс-служба слова главы кредитной организации Германа Грефа. «В июне мы привлекли рекордный с начала года объем средств физических лиц в размере около 900 млрд рублей. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и, как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц», – сказал он. 

Кроме того, в июне Сбер выдал рекордное число кредитов частным клиентам с начала года – 763 млрд руб. Такой результат связан в основном с повышенным спросом на ипотеку в преддверии сокращения льготных госпрограмм, указано в отчетности.

После публикации отчетности акции Сбера на пике доходили до 325,3 руб. (+0,44%). К 11:27 мск бумаги торговались по 324,9 руб. (+0,26%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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