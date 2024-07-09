Сбер нарастил чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии на 5,6%

Сбер в июне привлек рекордный с начала года объем средств населения, цитирует пресс-служба слова главы кредитной организации Германа Грефа. «В июне мы привлекли рекордный с начала года объем средств физических лиц в размере около 900 млрд рублей. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и, как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц», – сказал он.