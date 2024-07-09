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Котировки ЮГК упали на 4% на фоне раскрытия отчета по РСБУ за I квартал

Ведомости

Стоимость акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) в ходе торгов упала на 4% до 0,8104 руб. Компания раскрыла финансовые результаты по итогам I квартала по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

К 18:03 мск котировки ЮГК скорректировались до 0,8134 руб. Акции подешевели с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня на 3,6%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 2,37% до 3058,36 пункта, индекс металлов и добычи – на 2,84% до 7394,03 п. С начала года бенчмарки потеряли 1,31 и 4,86% соответственно. Стоимость акций ЮГК за это время выросла на 27,3%. 

Выручка компании за I квартал по РСБУ составила 6,89 млрд руб. – на 6,82% выше, чем по итогам аналогичного периода 2023 г., следует из отчета ЮГК, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Валовая прибыль за период с января по март уменьшилась в 1,8 раза и составила 982,18 млн руб. Чистый убыток ЮГК сократился г/г в 2,04 раза до 859,11 млн руб. 

С 20 по 25 июня «Южуралзолото» провело вторичное публичное предложение акций (SPO). Стоимость бумаг на размещении установили в размере 0,81% за бумагу с дисконтом в 5,5% к рыночной стоимости. По итогам SPO компания привлекла 8 млрд руб. и повысила долю акций в свободном обращении (free-float) с 6 до 10,1%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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