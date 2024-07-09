Котировки ЮГК упали на 4% на фоне раскрытия отчета по РСБУ за I квартал
Стоимость акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) в ходе торгов упала на 4% до 0,8104 руб. Компания раскрыла финансовые результаты по итогам I квартала по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
К 18:03 мск котировки ЮГК скорректировались до 0,8134 руб. Акции подешевели с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня на 3,6%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 2,37% до 3058,36 пункта, индекс металлов и добычи – на 2,84% до 7394,03 п. С начала года бенчмарки потеряли 1,31 и 4,86% соответственно. Стоимость акций ЮГК за это время выросла на 27,3%.
Выручка компании за I квартал по РСБУ составила 6,89 млрд руб. – на 6,82% выше, чем по итогам аналогичного периода 2023 г., следует из отчета ЮГК, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Валовая прибыль за период с января по март уменьшилась в 1,8 раза и составила 982,18 млн руб. Чистый убыток ЮГК сократился г/г в 2,04 раза до 859,11 млн руб.
С 20 по 25 июня «Южуралзолото» провело вторичное публичное предложение акций (SPO). Стоимость бумаг на размещении установили в размере 0,81% за бумагу с дисконтом в 5,5% к рыночной стоимости. По итогам SPO компания привлекла 8 млрд руб. и повысила долю акций в свободном обращении (free-float) с 6 до 10,1%.