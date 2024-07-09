Котировки ЮГК упали на 4% на фоне раскрытия отчета по РСБУ за I квартал

К 18:03 мск котировки ЮГК скорректировались до 0,8134 руб. Акции подешевели с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня на 3,6%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 2,37% до 3058,36 пункта, индекс металлов и добычи – на 2,84% до 7394,03 п. С начала года бенчмарки потеряли 1,31 и 4,86% соответственно. Стоимость акций ЮГК за это время выросла на 27,3%.