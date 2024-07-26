Юань подорожал к рублю после решения ЦБ по ставке

Банк России поднял ставку впервые за семь месяцев (повышение до 16% состоялось в декабре 2023 г.). Вместе с решением по ставке совет директоров обновил свой среднесрочный прогноз, ухудшив ожидания по инфляции и улучшив их по темпам роста ВВП.