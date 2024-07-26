Юань подорожал к рублю после решения ЦБ по ставке
Курс юаня на Московской бирже вырос после решения Банка России поднять ключевую ставку с 16 до 18%, следует из данных биржевых торгов.
На максимуме курс китайской валюты поднимался на 0,9% к предыдущему закрытию, до 11,87 руб. По сравнению с сегодняшними значениями, предшествовавшим заявлению ЦБ, рост составил 1,3% (за минуту до объявления ключевой ставки юань стоил 11,72 руб.)
К 15:34 мск юань растерял весь рост и торговался по 11,75 руб. (-0,1% к закрытию).
Банк России поднял ставку впервые за семь месяцев (повышение до 16% состоялось в декабре 2023 г.). Вместе с решением по ставке совет директоров обновил свой среднесрочный прогноз, ухудшив ожидания по инфляции и улучшив их по темпам роста ВВП.