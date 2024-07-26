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Юань подорожал к рублю после решения ЦБ по ставке

Ведомости

Курс юаня на Московской бирже вырос после решения Банка России поднять ключевую ставку с 16 до 18%, следует из данных биржевых торгов.

На максимуме курс китайской валюты поднимался на 0,9% к предыдущему закрытию, до 11,87 руб. По сравнению с сегодняшними значениями, предшествовавшим заявлению ЦБ, рост составил 1,3% (за минуту до объявления ключевой ставки юань стоил 11,72 руб.)

К 15:34 мск юань растерял весь рост и торговался по 11,75 руб. (-0,1% к закрытию).

Банк России поднял ставку впервые за семь месяцев (повышение до 16% состоялось в декабре 2023 г.). Вместе с решением по ставке совет директоров обновил свой среднесрочный прогноз, ухудшив ожидания по инфляции и улучшив их по темпам роста ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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