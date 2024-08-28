Капитализация Berkshire Уоррена Баффетта превысила $1 трлн

Агентство отмечает, что результат стал отражением доверия инвесторов к конгломерату, который Баффет «за почти шесть десятилетий превратил в то, что многие считают опорой американской экономики». Отмечается, что когда капитализация Berkshire достигла $1 трлн, ее акции выросли более чем на 5 600 000% с 1965 г. (в этом году Баффет возглавил компанию). Это около 20% годовых, что почти вдвое превышает годовой прирост Standard & Poor's 500 с учетом дивидендов.