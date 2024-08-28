Капитализация Berkshire Уоррена Баффетта превысила $1 трлн
Рыночная стоимость инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта превысила $1 трлн, сообщает Reuters.
«Оценка основана на 553 234 акциях Berkshire класса А и 1 325 192 508 акциях класса В, находящихся в обращении по состоянию на 23 июля. Berkshire замедлила выкуп акций в этом году. На утренних торгах акции класса А выросли на 0,7% до $696 005,94», – говорится в материале.
Агентство отмечает, что результат стал отражением доверия инвесторов к конгломерату, который Баффет «за почти шесть десятилетий превратил в то, что многие считают опорой американской экономики». Отмечается, что когда капитализация Berkshire достигла $1 трлн, ее акции выросли более чем на 5 600 000% с 1965 г. (в этом году Баффет возглавил компанию). Это около 20% годовых, что почти вдвое превышает годовой прирост Standard & Poor's 500 с учетом дивидендов.
Berkshire присоединилась к шести другим компаниям с капиталом выше 1 трлн долларов: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon.com и Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена).
20 августа сообщалось, что Berkshire Hathaway продал 14 млн акций на сумму около $550 млн с 15 по 19 августа. Средняя цена составляла $39,5 за бумагу. Пакет Berkshire сократился до 928 млн акций Bank of America на общую сумму почти $37 млрд, доля – до 12%.
С середины июля Berkshire сократила долю в Bank of America более чем на $4,3 млрд. Котировки акций банка за последний месяц подешевели на 10%.
В начале августа стало известно, что фонд Баффета продал Apple почти половину своих акций. Berkshire не привела в отчете точного количества своих акций Apple, но оставшийся пакет оценила в $84,2 млрд.