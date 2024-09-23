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Мосбиржа будет рассчитывать индекс фондов недвижимости с 27 сентября

Ведомости

Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать индекс фондов недвижимости с 27 сентября, сообщается на официальном сайте площадки.

«Код индекса – MREF. Индикатор будет рассчитываться на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестирующих в недвижимость», – говорится в сообщении.

Новый индикатор предоставит инвесторам, а также профучастникам финансовой индустрии и строительной отрасли дополнительную информацию о состоянии рынка недвижимости в России. Индекс будет рассчитываться ежедневно, а пересмотр базы расчета индекса планируется раз в квартал. Валюта индекса – российский рубль, количество ЗПИФов – плавающее.

Для включения в базу расчета индекса коэффициент ликвидности паев должен быть не менее 1,5%. Медианный объем торгов паями, рассчитанный за три месяца, которые предшествовали дате формирования базы расчета, должен составлять не менее 150 000 руб. в день.

В базу расчета индекса фондов недвижимости вошли паи ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток-2», ЗПИФН «Современный Арендный бизнес», ЗПИФН «РД», ЗПИФН «Современный Арендный бизнес 2», ЗПИФН «Современный 6», ЗПИФН «Альфа-Капитал Арендный поток» и ЗПИФН «Коммерческая недвижимость». Параллельно с ценовым индексом будет рассчитываться индекс фондов недвижимости полной доходности, его код – MREFTR.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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