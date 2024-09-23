Мосбиржа будет рассчитывать индекс фондов недвижимости с 27 сентября
Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать индекс фондов недвижимости с 27 сентября, сообщается на официальном сайте площадки.
«Код индекса – MREF. Индикатор будет рассчитываться на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестирующих в недвижимость», – говорится в сообщении.
Новый индикатор предоставит инвесторам, а также профучастникам финансовой индустрии и строительной отрасли дополнительную информацию о состоянии рынка недвижимости в России. Индекс будет рассчитываться ежедневно, а пересмотр базы расчета индекса планируется раз в квартал. Валюта индекса – российский рубль, количество ЗПИФов – плавающее.
Для включения в базу расчета индекса коэффициент ликвидности паев должен быть не менее 1,5%. Медианный объем торгов паями, рассчитанный за три месяца, которые предшествовали дате формирования базы расчета, должен составлять не менее 150 000 руб. в день.
В базу расчета индекса фондов недвижимости вошли паи ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток-2», ЗПИФН «Современный Арендный бизнес», ЗПИФН «РД», ЗПИФН «Современный Арендный бизнес 2», ЗПИФН «Современный 6», ЗПИФН «Альфа-Капитал Арендный поток» и ЗПИФН «Коммерческая недвижимость». Параллельно с ценовым индексом будет рассчитываться индекс фондов недвижимости полной доходности, его код – MREFTR.