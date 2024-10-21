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Softline завершил второй этап обмена ГДР Noventiq на свои акции

Ведомости

Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline объявил о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc в обмен на собственные акции. В результате второго этапа обмена процент акций в свободном обращении составит 19%, говорится в сообщении компании на сайте.

«В результате первого этапа обмена инвесторами было получено около 14 млн акций вместо расписок Noventiq. Второй этап обмена, по результатам которого мы распределили более 70% акций от количества бумаг первого этапа, говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к нашему бизнесу», – сообщила директор по связям с инвесторами Александра Мельникова.

Отмечается, что участники второго этапа обмена получили свыше 10,2 млн бонусных акций Softline через биржевой и внебиржевой способы реализации. На последнем, третьем этапе обмена – через 24 месяца после завершения первого этапа – каждый участник может получить еще одну бонусную акцию.

Летом 2022 г. Softline Holding объявила о намерении разделить бизнес на международную и российскую части. Международная часть бизнеса в дальнейшем стала называться Noventiq, российская – Softline. Компания Noventiq впоследствии ушла с Мосбиржи, а владельцы ее расписок могли обменять бумаги на акции российского лица. Сам процесс обмена проходит в три этапа и завершится в 2025 г. На первом этапе держатели ГДР Noventiq могли получить в обмен на одну расписку по одной акции Softline. Прием заявок проходил в период с 28 августа по 22 сентября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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