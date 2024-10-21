Softline завершил второй этап обмена ГДР Noventiq на свои акции
Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline объявил о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc в обмен на собственные акции. В результате второго этапа обмена процент акций в свободном обращении составит 19%, говорится в сообщении компании на сайте.
«В результате первого этапа обмена инвесторами было получено около 14 млн акций вместо расписок Noventiq. Второй этап обмена, по результатам которого мы распределили более 70% акций от количества бумаг первого этапа, говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к нашему бизнесу», – сообщила директор по связям с инвесторами Александра Мельникова.
Отмечается, что участники второго этапа обмена получили свыше 10,2 млн бонусных акций Softline через биржевой и внебиржевой способы реализации. На последнем, третьем этапе обмена – через 24 месяца после завершения первого этапа – каждый участник может получить еще одну бонусную акцию.
Летом 2022 г. Softline Holding объявила о намерении разделить бизнес на международную и российскую части. Международная часть бизнеса в дальнейшем стала называться Noventiq, российская – Softline. Компания Noventiq впоследствии ушла с Мосбиржи, а владельцы ее расписок могли обменять бумаги на акции российского лица. Сам процесс обмена проходит в три этапа и завершится в 2025 г. На первом этапе держатели ГДР Noventiq могли получить в обмен на одну расписку по одной акции Softline. Прием заявок проходил в период с 28 августа по 22 сентября 2023 г.