Softline завершил второй этап обмена ГДР Noventiq на свои акции

Летом 2022 г. Softline Holding объявила о намерении разделить бизнес на международную и российскую части. Международная часть бизнеса в дальнейшем стала называться Noventiq, российская – Softline. Компания Noventiq впоследствии ушла с Мосбиржи, а владельцы ее расписок могли обменять бумаги на акции российского лица. Сам процесс обмена проходит в три этапа и завершится в 2025 г. На первом этапе держатели ГДР Noventiq могли получить в обмен на одну расписку по одной акции Softline. Прием заявок проходил в период с 28 августа по 22 сентября 2023 г.