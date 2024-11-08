Мосбиржа сообщила о рекордном уровне торгов фондами денежного рынка в октябре
Количество россиян, инвестирующих в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка, выросло с начала 2024 г. более чем в три раза и превысило 1 млн человек. В октябре был зафиксирован рекорд по объему торгов фондами денежного рынка – по итогам месяца он составил 443 млрд руб., говорится в сообщении Мосбиржи.
Как подчеркивает площадка, октябрьский объем торгов на 40% больше предыдущего максимального значения в сентябре этого года. Расчетная стоимость чистых активов БПИФ, обращающихся на бирже, превысила 700 млрд руб., что почти в три раза больше, чем на начало 2024 г. По словам директора по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрия Даниленко, период высоких процентных ставок в отечественной экономике стал возможностью для частных инвесторов и бизнеса любого масштаба заработать на инвестировании в различные инструменты денежного рынка.
В октябре общий объем торгов на Мосбирже составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями – 1,8 трлн руб. (2,6 трлн руб. в октябре 2023 г.). На фондовом рынке Мосбиржи за октябрь было размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн руб.