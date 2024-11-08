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Мосбиржа сообщила о рекордном уровне торгов фондами денежного рынка в октябре

Ведомости

Количество россиян, инвестирующих в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка, выросло с начала 2024 г. более чем в три раза и превысило 1 млн человек. В октябре был зафиксирован рекорд по объему торгов фондами денежного рынка – по итогам месяца он составил 443 млрд руб., говорится в сообщении Мосбиржи.

Как подчеркивает площадка, октябрьский объем торгов на 40% больше предыдущего максимального значения в сентябре этого года. Расчетная стоимость чистых активов БПИФ, обращающихся на бирже, превысила 700 млрд руб., что почти в три раза больше, чем на начало 2024 г. По словам директора по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрия Даниленко, период высоких процентных ставок в отечественной экономике стал возможностью для частных инвесторов и бизнеса любого масштаба заработать на инвестировании в различные инструменты денежного рынка.

В октябре общий объем торгов на Мосбирже составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями – 1,8 трлн руб. (2,6 трлн руб. в октябре 2023 г.). На фондовом рынке Мосбиржи за октябрь было размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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