Мосбиржа сообщила о рекордном уровне торгов фондами денежного рынка в октябре

Как подчеркивает площадка, октябрьский объем торгов на 40% больше предыдущего максимального значения в сентябре этого года. Расчетная стоимость чистых активов БПИФ, обращающихся на бирже, превысила 700 млрд руб., что почти в три раза больше, чем на начало 2024 г. По словам директора по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрия Даниленко, период высоких процентных ставок в отечественной экономике стал возможностью для частных инвесторов и бизнеса любого масштаба заработать на инвестировании в различные инструменты денежного рынка.