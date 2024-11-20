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Акселератор юниоров будет готовить эмитентов к размещению на «СПБ бирже»

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Акселератор юниоров, который должен отвечать за горные проекты ранних стадий и восполнять минерально-сырьевую базу России, будет обеспечивать финансирование перспективным юниорам всех уровней развития в сегменте «СПБ биржи» – «СПБ юниоры», говорится в сообщении биржи. Акселератор будет курировать юниора вплоть до размещения на бирже.

Он создается в формате венчурного фонда, который будет инвестировать в лучшие проекты по геологоразведке и организации разработки месторождений твердых полезных ископаемых. Такой фонд станет площадкой, которая объединит юниоров и инвесторов, сможет управлять рисками юниорных инвестиций и предоставит эмитентам доступ к деньгам широкого круга инвесторов. По словам представителей рынка, акселератор позволит заполнить «пустующую из-за рисков нишу» поддержки геологических проектов.

Председатель совета сегмента «СПБ юниоры» Андрей Новиков отмечает, что новая инфраструктура биржи в лице акселератора «поможет решить проблемы инвесторов в поиске потенциально эффективных сырьевых проектов», а также диверсифицирует инвестиционные риски за счет большого портфеля.

В настоящее время начался сбор заявок российских юниоров, желающих пройти программу и получить инвестиции, уже отобраны первые несколько компаний с большим потенциалом, сообщает биржа. Планируется, что первая акселерационная программа пройдет в первом полугодии 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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