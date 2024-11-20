Акселератор юниоров будет готовить эмитентов к размещению на «СПБ бирже»

Он создается в формате венчурного фонда, который будет инвестировать в лучшие проекты по геологоразведке и организации разработки месторождений твердых полезных ископаемых. Такой фонд станет площадкой, которая объединит юниоров и инвесторов, сможет управлять рисками юниорных инвестиций и предоставит эмитентам доступ к деньгам широкого круга инвесторов. По словам представителей рынка, акселератор позволит заполнить «пустующую из-за рисков нишу» поддержки геологических проектов.