Акселератор юниоров будет готовить эмитентов к размещению на «СПБ бирже»
Акселератор юниоров, который должен отвечать за горные проекты ранних стадий и восполнять минерально-сырьевую базу России, будет обеспечивать финансирование перспективным юниорам всех уровней развития в сегменте «СПБ биржи» – «СПБ юниоры», говорится в сообщении биржи. Акселератор будет курировать юниора вплоть до размещения на бирже.
Он создается в формате венчурного фонда, который будет инвестировать в лучшие проекты по геологоразведке и организации разработки месторождений твердых полезных ископаемых. Такой фонд станет площадкой, которая объединит юниоров и инвесторов, сможет управлять рисками юниорных инвестиций и предоставит эмитентам доступ к деньгам широкого круга инвесторов. По словам представителей рынка, акселератор позволит заполнить «пустующую из-за рисков нишу» поддержки геологических проектов.
Председатель совета сегмента «СПБ юниоры» Андрей Новиков отмечает, что новая инфраструктура биржи в лице акселератора «поможет решить проблемы инвесторов в поиске потенциально эффективных сырьевых проектов», а также диверсифицирует инвестиционные риски за счет большого портфеля.
В настоящее время начался сбор заявок российских юниоров, желающих пройти программу и получить инвестиции, уже отобраны первые несколько компаний с большим потенциалом, сообщает биржа. Планируется, что первая акселерационная программа пройдет в первом полугодии 2025 г.