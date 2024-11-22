Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Аналитики ПСБ допустили снижение индекса Мосбиржи в декабре перед заседанием ЦБ

Ведомости

Аналитики ПСБ ожидают, что в ближайшие месяцы индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2450–2900 п. с усилением торгов, но допускают, что на пике негатива перед заседанием Центробанка 20 декабря индекс может оказаться в диапазоне 2200–2400 п. Об этом аналитики сообщили в Telegram-канале.

«Первые сигналы об этом уже показывают недавно опубликованные отчетности МТС и "Ростелекома", чистые прибыли которых сильно снизились на фоне скачка процентных расходов», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, улучшение динамики торгов ожидается к началу весны, а позитивными факторами для рынка могут выступить сигналы ЦБ о смягчении монетарной политики, а также улучшение геополитического фона после инаугурации президента США Дональда Трампа.

«До этого момента наиболее безопасно выглядят бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией, а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых», – подчеркнул Локтюнов, добавив, что наиболее привлекательными акциями на данный момент могут стать бумаги технологических компаний. Акции сталелитейного, потребительского и телекоммуникационного секторов, а также бумаги девелоперов до появления позитивных сигналов по ключевой ставке «стоит рассматривать лишь спекулятивно», заключил эксперт.

На 15:50 мск индекс Мосбиржи составил 2590 п. 21 ноября индекс продолжил снижаться после небольшой корректировки 20 ноября. Накануне российский рынок акций завершил день снижением более чем на 3%. Индекс Мосбиржи начал снижение более чем на 2,5% на фоне геополитической напряженности и кратковременной приостановки торгов. За год он снизился более чем на 16%.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных