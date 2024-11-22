Аналитики ПСБ допустили снижение индекса Мосбиржи в декабре перед заседанием ЦБ

«До этого момента наиболее безопасно выглядят бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией, а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых», – подчеркнул Локтюнов, добавив, что наиболее привлекательными акциями на данный момент могут стать бумаги технологических компаний. Акции сталелитейного, потребительского и телекоммуникационного секторов, а также бумаги девелоперов до появления позитивных сигналов по ключевой ставке «стоит рассматривать лишь спекулятивно», заключил эксперт.