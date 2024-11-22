Аналитики ПСБ допустили снижение индекса Мосбиржи в декабре перед заседанием ЦБ
«Первые сигналы об этом уже показывают недавно опубликованные отчетности МТС и "Ростелекома", чистые прибыли которых сильно снизились на фоне скачка процентных расходов», – говорится в сообщении.
Как отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, улучшение динамики торгов ожидается к началу весны, а позитивными факторами для рынка могут выступить сигналы ЦБ о смягчении монетарной политики, а также улучшение геополитического фона после инаугурации президента США Дональда Трампа.
«До этого момента наиболее безопасно выглядят бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией, а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых», – подчеркнул Локтюнов, добавив, что наиболее привлекательными акциями на данный момент могут стать бумаги технологических компаний. Акции сталелитейного, потребительского и телекоммуникационного секторов, а также бумаги девелоперов до появления позитивных сигналов по ключевой ставке «стоит рассматривать лишь спекулятивно», заключил эксперт.
На 15:50 мск индекс Мосбиржи составил 2590 п. 21 ноября индекс продолжил снижаться после небольшой корректировки 20 ноября. Накануне российский рынок акций завершил день снижением более чем на 3%. Индекс Мосбиржи начал снижение более чем на 2,5% на фоне геополитической напряженности и кратковременной приостановки торгов. За год он снизился более чем на 16%.