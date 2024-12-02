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«Полюс» одобрил промежуточные дивиденды в 1301,75 рубля на бумагу

Ведомости

Акционеры золотодобывающей компании «Полюс» на внеочередном собрании одобрили выплату 1301,75 руб. на обыкновенную акцию за девять месяцев 2024 г., говорится в сообщении эмитента. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 13 декабря.

Объем дивидендов составляет 30% от скорректированной EBITDA «Полюса» за последние четыре квартала, что соответствует дивполитике компании. «Полюс» потратит на дивиденды около 123 млрд руб. УК компании состоит из 136 млн акций, но около 30% являются казначейскими, на них не начисляются дивиденды, отмечает компания. «Полюс» с прошлого года не раскрывает структуру акционеров, ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.

В конце июня «Полюс» продал «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан», дочернему предприятию «Алросы» – «Алмазы Анабара». Продажа месторождения связана с оптимизацией геологоразведочных активов в рамках подготовки к разработке Сухого Лога, пояснял генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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