Акции «Полюса» дорожают на фоне решения компании выплатить дивиденды

Объем дивидендов составляет 30% от скорректированной EBITDA «Полюса» за последние четыре квартала, что соответствует дивполитике компании. «Полюс» потратит на дивиденды около 123 млрд руб. УК компании состоит из 136 млн акций, но около 30% являются казначейскими, на них не начисляются дивиденды, отмечает компания. «Полюс» с прошлого года не раскрывает структуру акционеров, ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.