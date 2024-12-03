Акции «Полюса» дорожают на фоне решения компании выплатить дивиденды
Обыкновенные акции золотодобывающей компании «Полюс» дорожают после решения акционеров выплатить промежуточные дивиденды в 1301,75 руб. на бумагу. По состоянию на 13:30 мск стоимость акции составила 14 646 руб., прибавив 212 руб. или 1,5% по отношению к последней сделке 2 декабря, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Показатель прироста стоимости делает «Полюс» на настоящий момент лидером роста при в целом снижающемся индексе Мосбиржи. По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», акции дорожают на фоне рекордной текущей дивидендной доходности в 9%. 2 декабря акционеры компании одобрили дивиденды за девять месяцев 2024 г. Датой отсечки назначено 13 декабря.
Объем дивидендов составляет 30% от скорректированной EBITDA «Полюса» за последние четыре квартала, что соответствует дивполитике компании. «Полюс» потратит на дивиденды около 123 млрд руб. УК компании состоит из 136 млн акций, но около 30% являются казначейскими, на них не начисляются дивиденды, отмечает компания. «Полюс» с прошлого года не раскрывает структуру акционеров, ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.
В конце июня «Полюс» продал «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан», дочернему предприятию «Алросы» – «Алмазы Анабара». Продажа месторождения связана с оптимизацией геологоразведочных активов в рамках подготовки к разработке Сухого Лога, пояснял генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков.