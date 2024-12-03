Южнокорейская вона опустилась до двухлетнего минимума по отношению к доллару США
Южнокорейская вона упала до двухлетнего минимума по отношению к доллару США после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, передает Reuters.
Южнокорейская валюта упала до 1424,46 воны за один доллар США, самого низкого уровня с ноября 2022 г. Она снизилась на 1,3%. Как отметил валютный стратег финансовой компании OCBC Кристофер Вонг, падение воны обусловлено инвестиционной неопределенностью, а сброс валюты с кошельков назвал стратегией «сначала стреляй, потом задавай вопросы». Эксперт добавил, что отсутствие дополнительной информации со стороны властей о дальнейших действиях только продолжит давление на валюту.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Трансляция видеообращения велась на телеканале YTN. В ходе обращения Юн Сок Ёль также напомнил, что правящая оппозиционная Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Министр обороны Ким Ён Хён на фоне введения военного положения распорядился провести совещание с участием южнокорейских командиров. Министр финансов Чхве Сан Мок также намерен созвать экстренное совещание в связи с объявлением военного положения.
Имеющая большинство мест в парламенте оппозиционная президенту Демократическая партия в конце ноября заявила, что намерена объявить импичмент главному прокурору и государственному аудитору страны и отклонила предложение правительства по бюджету на 2025 г.