Bloomberg: ETF на южнокорейские акции провалился на 7% после военного положения
После ввода и отмены военного положения в Южной Корее фондовые рынки страны просели из-за потрясения инвесторов. ETF на южнокорейские акции по горячим следам провалился на 7%, корейская вона – почти на 3%, сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание, инвесторы вспомнили «о богатой истории военных диктатур в стране» и рисках снижения инвестиционной привлекательности азиатского региона из-за заградительных пошлины, которые обещал ввести избранный президент США Дональд Трамп. Как отмечает агентство, уровень высокой волатильности на рынке будет достаточно длинным. Инвесторы также при вложении средств в активы корейских компаний уже брали во внимание так называемую «корейскую скидку», учитывали специфический менеджмент корейских компаний, но не считали политический переворот возможным. Поэтому рынки будут вынуждены переоценить риски в ближайшее время.
Но некоторые эксперты утверждают, что последующие события в Корее будут более предсказуемыми, а потому не видят значительных рисков в скупке акций на волне их удешевления.
Политический кризис в Корее опустил индекс KOSPI, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже, на 1,4%, в результате чего убытки с начала года превысили 7%, что сделало показатель худшим из крупнейших фондовых рынков Азии в этом году. Большинство азиатских рынков, за исключением Южной Кореи, выросли. Нацвалюта вона, поддерживаемая предполагаемым вмешательством Центрального банка, была стабильной, но оставалась близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару США, которого она достигла 3 декабря.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Трансляция видеообращения велась на телеканале YTN. В ходе обращения президент напомнил, что оппозиционная демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Спустя два часа парламент голосованием отменил военное положение.