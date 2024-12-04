Bloomberg: ETF на южнокорейские акции провалился на 7% после военного положения

Политический кризис в Корее опустил индекс KOSPI, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже, на 1,4%, в результате чего убытки с начала года превысили 7%, что сделало показатель худшим из крупнейших фондовых рынков Азии в этом году. Большинство азиатских рынков, за исключением Южной Кореи, выросли. Нацвалюта вона, поддерживаемая предполагаемым вмешательством Центрального банка, была стабильной, но оставалась близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару США, которого она достигла 3 декабря.