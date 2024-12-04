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Bloomberg: ETF на южнокорейские акции провалился на 7% после военного положения

Ведомости

После ввода и отмены военного положения в Южной Корее фондовые рынки страны просели из-за потрясения инвесторов. ETF на южнокорейские акции по горячим следам провалился на 7%, корейская вона – почти на 3%, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, инвесторы вспомнили «о богатой истории военных диктатур в стране» и рисках снижения инвестиционной привлекательности азиатского региона из-за заградительных пошлины, которые обещал ввести избранный президент США Дональд Трамп. Как отмечает агентство, уровень высокой волатильности на рынке будет достаточно длинным. Инвесторы также при вложении средств в активы корейских компаний уже брали во внимание так называемую «корейскую скидку», учитывали специфический менеджмент корейских компаний, но не считали политический переворот возможным. Поэтому рынки будут вынуждены переоценить риски в ближайшее время.

Но некоторые эксперты утверждают, что последующие события в Корее будут более предсказуемыми, а потому не видят значительных рисков в скупке акций на волне их удешевления.

Политический кризис в Корее опустил индекс KOSPI, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже, на 1,4%, в результате чего убытки с начала года превысили 7%, что сделало показатель худшим из крупнейших фондовых рынков Азии в этом году. Большинство азиатских рынков, за исключением Южной Кореи, выросли. Нацвалюта вона, поддерживаемая предполагаемым вмешательством Центрального банка, была стабильной, но оставалась близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару США, которого она достигла 3 декабря.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Трансляция видеообращения велась на телеканале YTN. В ходе обращения президент напомнил, что оппозиционная демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Спустя два часа парламент голосованием отменил военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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