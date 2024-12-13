Мосбиржа допустила появление тикеров в виде смайликов и «сердечек»
«Если какой-то бренд решит, что у него, например, сердечко или смайлик отображает всю его сущность, соответствует его философии, будет одинаково восприниматься всеми инвесторами на рынке, наверное, почему бы и нет», – сказал он.
Крекотень уточнил, что пока не ясно, как торговые системы обработают подобный символ, но «мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка».
В ноябре этого года на Мосбирже появился первый однобуквенный тикер – он принадлежит «Т-Технологиям» (бывший «ТКС Холдинг») и представляет из себя букву «T». Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков тогда говорил, что «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».
РБК отмечает, что появление однобуквенного тикера на российской площадке – не первый случай в международной практике. Акции Ford торгуются под тикером «F» на Нью-Йоркской фондовой бирже, а акции платежной системы Visa – под буквой «V».