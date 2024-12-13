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Мосбиржа допустила появление тикеров в виде смайликов и «сердечек»

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На Мосбирже могут появиться тикеры в виде смайликов и «сердечек», сообщил управляющий директор площадки Владимир Крекотень, пишет «РБК Инвестиции».

«Если какой-то бренд решит, что у него, например, сердечко или смайлик отображает всю его сущность, соответствует его философии, будет одинаково восприниматься всеми инвесторами на рынке, наверное, почему бы и нет», – сказал он.

Крекотень уточнил, что пока не ясно, как торговые системы обработают подобный символ, но «мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка».

В ноябре этого года на Мосбирже появился первый однобуквенный тикер – он принадлежит «Т-Технологиям» (бывший «ТКС Холдинг») и представляет из себя букву «T». Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков тогда говорил, что «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».

РБК отмечает, что появление однобуквенного тикера на российской площадке – не первый случай в международной практике. Акции Ford торгуются под тикером «F» на Нью-Йоркской фондовой бирже, а акции платежной системы Visa – под буквой «V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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