Акции Tesla продолжают дешеветь из-за окончания ралли после победы Трампа
Акции автомобильной компании Илона Маска Tesla в ходе торгов упали на 5% на предрыночных торгах, увеличив потери с начала недели, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. На 15:10 мск стоимость бумаг достигла $412 против $425 днем ранее.
Победа Дональда Трампа на выборах президента США подстегнула технологические индексы и акции аналогичных компаний к рост, в особенности – Tesla, чей владелец Маск активно поддерживает республиканца. К середине декабря ралли замедлилось. Инвесторы решили начать продавать акции, так как «эйфория» после выборов сходит на нет, а компания за последнее время не сделала значительных шагов в сторону выполнения обещаний перед потребителями, отмечает CNBC.
В частности, Tesla еще не выполнила обещание Маска предложить по-настоящему автономные транспортные средства. Автопилот Tesla и платные услуги «Полного автономного вождения» по-прежнему требуют, чтобы человек был за рулем, чтобы контролировать действия системы и при необходимости взять на себя контроль. Согласно данным Европейской ассоциации автомобильных производителей продажи автомобилей Tesla снизились на 40,9% в ноябре, превысив общее падение продаж аккумуляторных электромобилей (BEV) в блоке на 9,5%.
Отдельно Tesla также заявила, что отзывает почти 700 000 автомобилей в США из-за проблемы с системой контроля давления в шинах. Отзыв, связанный с программным обеспечением, обычно не является большой проблемой для Tesla, так как компания может оперативно обновлять софт.