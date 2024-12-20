Акции Tesla продолжают дешеветь из-за окончания ралли после победы Трампа

В частности, Tesla еще не выполнила обещание Маска предложить по-настоящему автономные транспортные средства. Автопилот Tesla и платные услуги «Полного автономного вождения» по-прежнему требуют, чтобы человек был за рулем, чтобы контролировать действия системы и при необходимости взять на себя контроль. Согласно данным Европейской ассоциации автомобильных производителей продажи автомобилей Tesla снизились на 40,9% в ноябре, превысив общее падение продаж аккумуляторных электромобилей (BEV) в блоке на 9,5%.