Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акции Tesla продолжают дешеветь из-за окончания ралли после победы Трампа

Ведомости

Акции автомобильной компании Илона Маска Tesla в ходе торгов упали на 5% на предрыночных торгах, увеличив потери с начала недели, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. На 15:10 мск стоимость бумаг достигла $412 против $425 днем ранее.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США подстегнула технологические индексы и акции аналогичных компаний к рост, в особенности – Tesla, чей владелец Маск активно поддерживает республиканца. К середине декабря ралли замедлилось. Инвесторы решили начать продавать акции, так как «эйфория» после выборов сходит на нет, а компания за последнее время не сделала значительных шагов в сторону выполнения обещаний перед потребителями, отмечает CNBC.

В частности, Tesla еще не выполнила обещание Маска предложить по-настоящему автономные транспортные средства. Автопилот Tesla и платные услуги «Полного автономного вождения» по-прежнему требуют, чтобы человек был за рулем, чтобы контролировать действия системы и при необходимости взять на себя контроль. Согласно данным Европейской ассоциации автомобильных производителей продажи автомобилей Tesla снизились на 40,9% в ноябре, превысив общее падение продаж аккумуляторных электромобилей (BEV) в блоке на 9,5%.

Отдельно Tesla также заявила, что отзывает почти 700 000 автомобилей в США из-за проблемы с системой контроля давления в шинах. Отзыв, связанный с программным обеспечением, обычно не является большой проблемой для Tesla, так как компания может оперативно обновлять софт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных