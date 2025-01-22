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Биржа СПбМТСБ планирует запуск фьючерсов на бензин в феврале

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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин в феврале 2025 г., сообщил управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии биржи Сергей Трофименко в кулуарах пресс-конференции «Биржевые торги 2024 г. Результаты и новые направления».

Он отметил, что первыми будут представлены фьючерсы на бензин марок АИ-92 и АИ-95, привязанные к европейскому индексу. Трофименко также добавил, что первые контракты планируются к запуску в феврале 2025 г., а в будущем биржа намерена ввести расчетные фьючерсы на дизельное топливо.

Он подчеркнул, что целью является запуск наиболее ликвидных инструментов, чтобы не распылять ликвидность. Частные инвесторы смогут торговать новыми контрактами через брокерские приложения, но информация о готовности конкретных инвестиционных компаний к операциям пока не раскрыта. В настоящее время на бирже доступны только поставочные фьючерсы на нефтепродукты.

В ходе конференции глава торговой площадки Игорь Артемьев также заявил, что биржа СПбМТСБ изменит название на «Петербургская биржа». По его словам, первое имя – «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» – руководство хочет сохранить, а второе имя, состоявшее из семи согласных, которое «никто не может вообще произнести», хотят заменить на простые слова «Петербургская биржа». Он выразил надежду, что соответствующее решение поддержит совет директоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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