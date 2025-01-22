Биржа СПбМТСБ планирует запуск фьючерсов на бензин в феврале

Он подчеркнул, что целью является запуск наиболее ликвидных инструментов, чтобы не распылять ликвидность. Частные инвесторы смогут торговать новыми контрактами через брокерские приложения, но информация о готовности конкретных инвестиционных компаний к операциям пока не раскрыта. В настоящее время на бирже доступны только поставочные фьючерсы на нефтепродукты.