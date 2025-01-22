Биржа СПбМТСБ планирует запуск фьючерсов на бензин в феврале
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует запустить расчетные фьючерсы на бензин в феврале 2025 г., сообщил управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии биржи Сергей Трофименко в кулуарах пресс-конференции «Биржевые торги 2024 г. Результаты и новые направления».
Он отметил, что первыми будут представлены фьючерсы на бензин марок АИ-92 и АИ-95, привязанные к европейскому индексу. Трофименко также добавил, что первые контракты планируются к запуску в феврале 2025 г., а в будущем биржа намерена ввести расчетные фьючерсы на дизельное топливо.
Он подчеркнул, что целью является запуск наиболее ликвидных инструментов, чтобы не распылять ликвидность. Частные инвесторы смогут торговать новыми контрактами через брокерские приложения, но информация о готовности конкретных инвестиционных компаний к операциям пока не раскрыта. В настоящее время на бирже доступны только поставочные фьючерсы на нефтепродукты.
В ходе конференции глава торговой площадки Игорь Артемьев также заявил, что биржа СПбМТСБ изменит название на «Петербургская биржа». По его словам, первое имя – «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» – руководство хочет сохранить, а второе имя, состоявшее из семи согласных, которое «никто не может вообще произнести», хотят заменить на простые слова «Петербургская биржа». Он выразил надежду, что соответствующее решение поддержит совет директоров.