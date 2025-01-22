Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах
Как подчеркивает биржа, доступное время для заключения внебиржевых сделок с клирингом с центральным контрагентом также будет увеличено. Выставлять оферты и заключать внебиржевые сделки можно будет со всеми инструментами этой площадки с 6:50 мск до 23:50 мск. Отмечается, что время начала торгов по облигациям федерального займа (ОФЗ) переносится на 8:50 мск, хотя изначально собиралась начинать их, как и по акциям, с 06:50 мск.
Расписание утренних торгов, согласно сообщению, теперь будет выглядеть так:
для акций: с 06:50 до 09:50 мск;
для ОФЗ: с 08:50 до 09:50 мск;
для деривативов: 08:50 до 10:00 мск.
13 ноября 2024 г. стало известно, что Мосбиржа планирует вернуть утренние торги на фондовом рынке в начале 2025 г. Тогда же сообщалось, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке. Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.