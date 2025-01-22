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Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

Ведомости

Мосбиржа сузит диапазон ценовых границ для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии. Максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ, говорится в сообщении торговой площадки.

Как подчеркивает биржа, доступное время для заключения внебиржевых сделок с клирингом с центральным контрагентом также будет увеличено. Выставлять оферты и заключать внебиржевые сделки можно будет со всеми инструментами этой площадки с 6:50 мск до 23:50 мск. Отмечается, что время начала торгов по облигациям федерального займа (ОФЗ) переносится на 8:50 мск, хотя изначально собиралась начинать их, как и по акциям, с 06:50 мск.

Расписание утренних торгов, согласно сообщению, теперь будет выглядеть так:

  • для акций: с 06:50 до 09:50 мск;

  • для ОФЗ: с 08:50 до 09:50 мск;

  • для деривативов: 08:50 до 10:00 мск.

13 ноября 2024 г. стало известно, что Мосбиржа планирует вернуть утренние торги на фондовом рынке в начале 2025 г. Тогда же сообщалось, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке. Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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