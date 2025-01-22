Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

13 ноября 2024 г. стало известно, что Мосбиржа планирует вернуть утренние торги на фондовом рынке в начале 2025 г. Тогда же сообщалось, что ценовые границы сузят до 10% от цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы избежать высокой волатильности на «тонком» рынке. Торги на Мосбирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, а в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г., они начинались в 7:00 мск.