Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 102 рублей впервые с сентября
Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 102 руб. впервые с 18 сентября 2024 г. На 14:28 мск цена 1 евро составила 101,8 руб., свидетельствуют данные приложения TradingView.
Также ниже 97 руб. торгуется пара с долларом.
22 января курс американской валюты на межбанковском рынке опустился ниже 97 руб. впервые с ноября 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что доллар слабеет в связи с протекционистской торговой политикой президента США Дональда Трампа. Последние несколько месяцев индекс DXY (доллара США; показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком; чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс) рос (то есть доллар слабел). C 30 сентября 2024 г. по 17 января 2025 г. он увеличился на 9%, восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода к власти Трампа.
Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков говорил «Ведомостям», что в последнюю неделю в январе доллар, напротив, стал укрепляться, так как повышение торговых тарифов, как и следующее за ним снижение импорта будет отложенным и постепенным.