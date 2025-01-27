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Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 102 рублей впервые с сентября

Ведомости

Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 102 руб. впервые с 18 сентября 2024 г. На 14:28 мск цена 1 евро составила 101,8 руб., свидетельствуют данные приложения TradingView.

Также ниже 97 руб. торгуется пара с долларом.

22 января курс американской валюты на межбанковском рынке опустился ниже 97 руб. впервые с ноября 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что доллар слабеет в связи с протекционистской торговой политикой президента США Дональда Трампа. Последние несколько месяцев индекс DXY (доллара США; показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком; чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс) рос (то есть доллар слабел). C 30 сентября 2024 г. по 17 января 2025 г. он увеличился на 9%, восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода к власти Трампа.

Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков говорил «Ведомостям», что в последнюю неделю в январе доллар, напротив, стал укрепляться, так как повышение торговых тарифов, как и следующее за ним снижение импорта будет отложенным и постепенным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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