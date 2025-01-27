Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 102 рублей впервые с сентября

22 января курс американской валюты на межбанковском рынке опустился ниже 97 руб. впервые с ноября 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что доллар слабеет в связи с протекционистской торговой политикой президента США Дональда Трампа. Последние несколько месяцев индекс DXY (доллара США; показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком; чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс) рос (то есть доллар слабел). C 30 сентября 2024 г. по 17 января 2025 г. он увеличился на 9%, восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода к власти Трампа.