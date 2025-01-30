Акции X5 установили исторический рекорд

Аналитики в разговоре с «Ведомостями» отмечали, что акции компании – перспективная инвестиция, так как сам эмитент один из самых сильных игроков на рынке ритейла. К примеру, аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев рассказывал, что потенциал роста бумаг компании превышает 30% на горизонте года. Компания демонстрирует активный рост, в том числе за счет онлайн-сегмента и развития дискаунтеров «Чижик», пояснил эксперт. Высокая инфляция также позитивно влияет на результаты компании, поскольку поддерживает рост среднего чека.