Акции X5 установили исторический рекорд
Бумаги X5 на 13:58 мск подорожали на 1,7% и на пике достигли отметки 3225 руб. за акцию, свидетельствуют данные Мосбиржи. Предыдущий рекорд был поставлен 1 апреля 2024 г., до того, как активы перестали торговаться из-за редомициляции, их стоимость тогда на пике достигала 3206 руб.
В конце марта Министерство промышленности и торговли уведомило X5 Retail Group о подаче заявления в суд с требованием приостановить действие прав нидерландской компании в отношении ее российской «дочки» – ООО «Корпоративный центр Икс 5». В декабре после перерегистрации X5 Group получила тикер «X5».
С 9 января Мосбиржа начала торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр ИКС 5», на котором сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group. После старта торгов бумаги выросли на 7%. Повышение цены произошло за первые десять минут, однако, как отметили «Т-инвестиции», к 10:46 цены вернулись к значению цены закрытия 3 апреля прошлого года. Бумаги завершили первый день торгов на Мосбирже ростом на 0,18% до 2803 руб.
Аналитики в разговоре с «Ведомостями» отмечали, что акции компании – перспективная инвестиция, так как сам эмитент один из самых сильных игроков на рынке ритейла. К примеру, аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев рассказывал, что потенциал роста бумаг компании превышает 30% на горизонте года. Компания демонстрирует активный рост, в том числе за счет онлайн-сегмента и развития дискаунтеров «Чижик», пояснил эксперт. Высокая инфляция также позитивно влияет на результаты компании, поскольку поддерживает рост среднего чека.
«Икс 5» – крупнейший ритейлер по размеру выручки в России, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». За 9 месяцев 2024 г. его выручка выросла на 25% г/г до 2,83 трлн руб., а в III квартале – на 22,9% до 978,6 млрд руб. Чистая прибыль за январь – сентябрь составила 94,7 млрд руб. (+33,4%), за июль – сентябрь – 35,3 млрд руб. (+19,3%). EBITDA за 9 месяцев достигла 198,9 млрд руб. (+22,7%), а за III квартал – 71,3 млрд руб. (+16%).