«Т-инвестиции» запустили венчурный фонд для физлиц

Аналитическая платформа Venture Guide зафиксировала существенное снижение объема венчурных инвестиций в России – в 2024 г. общая сумма сделок составила $91,7 млн, что на 23% меньше показателя 2023 г. Как пишет «Коммерсантъ», количество сделок с ИТ-стартапами за 2024 г. сократилось на 17% до 153 соглашений. Средний объем одной инвестиции уменьшился с $900 000 до $700 000. Наибольший интерес инвесторы проявили к разработкам программного обеспечения для бизнеса, вложив в это направление $18,45 млн в ходе 14 сделок.