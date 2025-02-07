«Т-инвестиции» запустили венчурный фонд для физлиц
«Т-инвестиции» запустили венчурный фонд в виде закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ) «Венчурные инвестиции 1», который откроет доступ физическим лицам к участию в быстрорастущих российских компаниях, сообщил «Ведомостям» представитель брокера. Приобрести паи ЗПИФ могут квалифицированные инвесторы со стартовым капиталом от 500 000 руб
Через ЗПИФ у инвесторов есть возможность входа на ранней стадии (раунд А). Анализ и итоговый отбор компаний в портфель фонда будет вести команда УК «Т-капитал» совместно с «Т-инвестициями».
Основные критерии отбора компаний следующие. Это должны быть технологические стартапы с выручкой от 300 млн руб. в год и ожидаемым темпом ее роста от 30% ежегодно; лидеры рыночных сегментов или компании с потенциалом им стать (сильная команда и подтвержденная результатами эффективная бизнес-модель); быстрорастущие отрасли, такие как FoodTech, разработка платформенных решений, программного обеспечения (SaaS), спортивные и медицинские технологии, e-commerce и др.
Инвестиционный период – 3 года, пост-инвестиционный – 5 лет. За это время компания может масштабировать продукты, усилить свои позиции на рынке, повысив общую оценку стоимости. Монетизация инвестиций фонда происходит за счет последующей продажи доли компании стратегическому инвестору или выхода на IPO.
Инвесторы смогут следить за динамикой портфельных компаний, участвуя в регулярных организованных встречах.
Одна из задач нового ЗПИФ – демократизировать венчурный рынок, говорится в сообщении компании. Это достигается за счет партнерства «Т-Инвестиций» с другими крупными венчурными фондами, которые имеют доступ к максимально широкой воронке бизнесов, поясняется в релизе.
Венчурный рынок находится на пороге восстановления и вслед за снижением ключевой ставки может перейти к новому этапу роста, приводятся в релизе слова руководителя отдела частного акционерного капитала «Т-инвестиций» Никита Ильинский. «Для инвесторов, которые вкладываются в него сейчас, это возможность заработать больше, за счет привлекательного уровня входа. В свою очередь, для компаний, которым нужны деньги на развитие, это выгодная альтернатива банковскому финансированию», – считает он.
Аналитическая платформа Venture Guide зафиксировала существенное снижение объема венчурных инвестиций в России – в 2024 г. общая сумма сделок составила $91,7 млн, что на 23% меньше показателя 2023 г. Как пишет «Коммерсантъ», количество сделок с ИТ-стартапами за 2024 г. сократилось на 17% до 153 соглашений. Средний объем одной инвестиции уменьшился с $900 000 до $700 000. Наибольший интерес инвесторы проявили к разработкам программного обеспечения для бизнеса, вложив в это направление $18,45 млн в ходе 14 сделок.
Весной 2024 г. тогда еще «Тинькофф инвестиции» объявили о запуске платформы «Т-венчур», на которой компании малого и среднего бизнеса смогут привлекать капитал от розничных инвесторов на развитие и масштабирование, писали «Ведомости». Решение «Т-венчур» разрабатывает «Т-инвест лаб», которая включена в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. На первом этапе «Т-венчур» сконцентрируется на проведении pre-IPO – один из поздних этапов финансирования частной компании, после которого обычно планируется IPO.