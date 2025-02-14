Компания Уоррена Баффетта продала крупный пакет акций компании DaVita
Холдинг Berkshire Hathaway (BRK), принадлежащий американскому инвестору Уоррену Баффетту, сократил свою долю в компании DaVita (DVA), специализирующейся на услугах диализа почек, сообщает Reuters. Согласно документам, представленным в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), было продано 203 000 акций.
Теперь портфель BRK в DVA составляет около 35,89 млн бумаг, что соответствует 45% капитала компании и оценивается в $6,4 млрд. Инвестиции в DaVita начались в IV квартале 2011 г. Компания предоставляет помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью через сеть амбулаторных клиник и услуги домашнего диализа по всей Америке.
Сделка по продаже акций была совершена 11 февраля в рамках соглашения о выкупе бумаг, подписанного в апреле 2024 г. Согласно договоренности, DaVita обязалась выкупать акции ежеквартально, чтобы удерживать долю Berkshire Hathaway на уровне 45%. Кроме того, акции, превышающие 40% доли, будут голосовать в соответствии с рекомендациями совета директоров DaVita.
После новостей о продаже акций котировки DaVita на вечерних торгах 13 февраля упали на 6,9% до $164,85. Помимо этого, давление на рынок оказал и пересмотренный прогноз прибыли на 2025 г., который оказался ниже ожиданий из-за возросших расходов на уход за пациентами. Berkshire Hathaway обязана сообщать о сделках с акциями компаний, где ее доля превышает 10%, в течение двух рабочих дней. Ранее, в начале февраля, холдинг раскрыл свою первую инвестицию в 2025 г. – покупку 2,3 млн акций спутниковой радиокомпании Sirius XM. Средняя стоимость приобретенных бумаг составила $23,5 за штуку, а общая сумма сделки достигла $54 млн. Таким образом, доля Berkshire в Sirius XM выросла до 35%. Инвестиции в этого оператора Баффетт начал в 2016 г.
По состоянию на 13 февраля 2025 г. рыночная капитализация Berkshire Hathaway достигла $1,04 трлн, что делает компанию одной из 10 самых дорогих в мире. Стоимость инвестиционного портфеля холдинга по итогам III квартала 2024 г. составила $266,4 млрд. Наибольшую долю в портфеле компании занимают активы финансового сектора – 39,43%. Следом идут инвестиции в IT – 27,2%, товары первой необходимости – 16,2%, энергетика – 11,5%, здравоохранение – 2,22%, а также услуги связи – 2,16%. Всего в составе портфеля находятся акции 40 различных компаний, среди которых крупнейшую позицию сохраняет Apple.