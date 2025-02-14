Компания Уоррена Баффетта продала крупный пакет акций компании DaVita

После новостей о продаже акций котировки DaVita на вечерних торгах 13 февраля упали на 6,9% до $164,85. Помимо этого, давление на рынок оказал и пересмотренный прогноз прибыли на 2025 г., который оказался ниже ожиданий из-за возросших расходов на уход за пациентами. Berkshire Hathaway обязана сообщать о сделках с акциями компаний, где ее доля превышает 10%, в течение двух рабочих дней. Ранее, в начале февраля, холдинг раскрыл свою первую инвестицию в 2025 г. – покупку 2,3 млн акций спутниковой радиокомпании Sirius XM. Средняя стоимость приобретенных бумаг составила $23,5 за штуку, а общая сумма сделки достигла $54 млн. Таким образом, доля Berkshire в Sirius XM выросла до 35%. Инвестиции в этого оператора Баффетт начал в 2016 г.