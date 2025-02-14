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«Дельтализинг» выпустит облигации на 3 млрд рублей для развития бизнеса

Ведомости

Компания «Дельтализинг» (ранее «Сименс финанс») намерена разместить дебютный рыночный выпуск биржевых облигаций на 3 млрд руб., сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Максим Гончарук. Привлеченные средства эмитент планирует направить на развитие бизнеса, расширение лизингового портфеля и укрепление позиций на рынке лизинга оборудования, рассказал он.

Выпуск планируется сроком на три года с амортизацией – частичной выплатой номинальной стоимости в течение всего срока обращения, отметил Гончарук. Сбор заявок инвесторов на участие в размещении предварительно пройдет 3 марта, само размещение намечено на 6 марта, добавил он. Впервые о решении выйти на рынок облигаций «Дельтализинг» объявил в конце 2023 г.

В «Дельтализинге» видят значительный потенциал для роста в сегменте лизинга оборудования и поэтому расценивают выпуск облигаций как стратегический шаг, который позволит ускорить реализацию планов, говорит Гончарук.

«Дельтализинг» находится на 13-м месте в рэнкинге лизинговых компаний России «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев 2024 г. В ноябре прошлого года рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг «Дельтализинга» на уровне А+ (умеренно высокий уровень финансовой надежности) со стабильным прогнозом.

Осенью 2022 г. инвестиционная группа «Инсайт» выкупила «Сименс финанс» у немецкого концерна Siemens и переименовала в «Дельтализинг». «Инсайт» в 2022 г. основал бывший гендиректор инвестхолдинга SFI семьи Гуцериевых – Авет Миракян, но в 2024 г. он покинул пост гендиректора и продал свою долю в «Инсайте». Крупнейшими лизинговыми активами «Инсайта» являются «Дельтализинг», «Флит финанс» и «Флит автолизинг», также инвестгруппе принадлежит сервис по прокату автомобилей RexRent. По данным СПАРК на конец ноября 2024 г., «Инсайт» принадлежит двум ЗАО из Армении – «Инсайт инвестментс» (58,99%) и «Маадим 3000» (25,01%) и еще пятерым миноритариям-физлицам из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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