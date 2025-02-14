«Дельтализинг» выпустит облигации на 3 млрд рублей для развития бизнеса

Осенью 2022 г. инвестиционная группа «Инсайт» выкупила «Сименс финанс» у немецкого концерна Siemens и переименовала в «Дельтализинг». «Инсайт» в 2022 г. основал бывший гендиректор инвестхолдинга SFI семьи Гуцериевых – Авет Миракян, но в 2024 г. он покинул пост гендиректора и продал свою долю в «Инсайте». Крупнейшими лизинговыми активами «Инсайта» являются «Дельтализинг», «Флит финанс» и «Флит автолизинг», также инвестгруппе принадлежит сервис по прокату автомобилей RexRent. По данным СПАРК на конец ноября 2024 г., «Инсайт» принадлежит двум ЗАО из Армении – «Инсайт инвестментс» (58,99%) и «Маадим 3000» (25,01%) и еще пятерым миноритариям-физлицам из России.