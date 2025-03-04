Индекс Мосбиржи окончил допсессию ниже 3200 пунктов

28 февраля индекс Мосбиржи в ходе допсессии также опустился ниже 3200 пунктов. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов. 26 февраля индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов. Как рассказали эксперты, в отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке.