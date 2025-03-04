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Индекс Мосбиржи окончил допсессию ниже 3200 пунктов

Ведомости

По итогам дополнительной сессии индекс Мосбиржи (IMOEX2) опустился ниже 3200 пунктов, завершив торги на уровне 3179 пунктов, снизившись на 0,74%. В течение торгового дня показатель колебался в диапазоне от 3127,69 до 3226,64 пункта, открывшись на отметке 3223,29 пункта.

Лидерами роста стали бумаги:

Сильнее всего упали в цене бумаги:

  • – «Самолета» (-4,51%);

  • МКБ (-3,93%);

  • МТС (-3,91%);

  • VK (-3,72%,);

  • – «Ростелекома» (-3,61%).

28 февраля индекс Мосбиржи в ходе допсессии также опустился ниже 3200 пунктов. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов. 26 февраля индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов. Как рассказали эксперты, в отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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