Инвестпрограмма «ИКС холдинга» составит 200 млрд рублей на ближайшие 6 лет
200 млрд руб. составит инвестпрограмма «ИКС холдинга» на ближайшие шесть лет для развития продуктов, заявил генеральный директор компании Алексей Шелобков на дискуссионной сессии «100 шагов к национальным чемпионам» ЦИПР совместно с «Ведомостями».
«Наш бизнес, с точки зрения CAPEX (капитальные расходы), очень тяжелый», – подчеркнул Шелобков.
По его словам, системность политики как от государства, так и от компаний – ключевой фактор «взращивания» компаний-лидеров. Самыми важными же мерами поддержки от государства, считает Шелобков, являются именно те меры, которые направлены на сохранение инвестиций и реинвестирования в разработку: льготные кредиты и облегчение налогового режима.
«Ни один национальный чемпион без государства не сформировался, это всегда совместная работа», – подчеркнул он.