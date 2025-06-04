Инвестпрограмма «ИКС холдинга» составит 200 млрд рублей на ближайшие 6 лет

По его словам, системность политики как от государства, так и от компаний – ключевой фактор «взращивания» компаний-лидеров. Самыми важными же мерами поддержки от государства, считает Шелобков, являются именно те меры, которые направлены на сохранение инвестиций и реинвестирования в разработку: льготные кредиты и облегчение налогового режима.