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Ozon приостановит торги на Мосбирже из-за редомициляции на 4–5 недель

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Пауза в торгах из-за редомициляции Ozon продлится 4–5 недель, сейчас процедура смены юрисдикции компании находится на стадии получения документов на Кипре, сообщила IR-директор Ozon Мария Бераснева. Ее слова приводит «РБК Инвестиции».

Бераснева сообщила, что приостановка торгов на Мосбирже ожидается «исходя из текущего плана», она продлится «буквально 4–5 недель».

«В этот момент наши расписки будут конвертированы 1:1 в акции МКПАО, и акции МКПАО должны уже торговаться на Московской бирже в первом котировальном списке», – сказала она.

IR-директор Ozon добавила, что редомициляция сейчас находится на стадии получения документов и выписок на Кипре, затем начнется процесс регистрации международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон») в России. Ozon ожидает, что получение выписок займет около полугода, а на регистрацию в РФ понадобится несколько месяцев.

В декабре прошлого года акционеры Ozon на общем собрании приняли решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию. Тогда сообщалось, что компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме МКПАО. Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию.

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