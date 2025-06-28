Ozon приостановит торги на Мосбирже из-за редомициляции на 4–5 недель

IR-директор Ozon добавила, что редомициляция сейчас находится на стадии получения документов и выписок на Кипре, затем начнется процесс регистрации международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон») в России. Ozon ожидает, что получение выписок займет около полугода, а на регистрацию в РФ понадобится несколько месяцев.