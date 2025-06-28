Ozon приостановит торги на Мосбирже из-за редомициляции на 4–5 недель
Бераснева сообщила, что приостановка торгов на Мосбирже ожидается «исходя из текущего плана», она продлится «буквально 4–5 недель».
«В этот момент наши расписки будут конвертированы 1:1 в акции МКПАО, и акции МКПАО должны уже торговаться на Московской бирже в первом котировальном списке», – сказала она.
IR-директор Ozon добавила, что редомициляция сейчас находится на стадии получения документов и выписок на Кипре, затем начнется процесс регистрации международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон») в России. Ozon ожидает, что получение выписок займет около полугода, а на регистрацию в РФ понадобится несколько месяцев.
В декабре прошлого года акционеры Ozon на общем собрании приняли решение о перерегистрации компании в российскую юрисдикцию. Тогда сообщалось, что компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме МКПАО. Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию.