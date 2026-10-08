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Индекс гособлигаций на Мосбирже упал ниже 111 пунктов

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс государственных облигаций (RGBI) на Московской бирже опустился ниже 111 пунктов впервые с 20 июля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:50 мск показатель держится на отметке 110,77 п., что на 0,36% ниже значения закрытия предыдущего дня.

Минимальное значение индекса за год составляет 110,39 п.

7 октября Минфин РФ разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. Объем спроса составил 134,37 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 39,13 млрд руб. Цена отсечения была 85,56% от номинала, а доходность – 16,63% годовых.

После основного аукциона ведомство провело дополнительное размещение. Объем предложения составил 45,45 млрд руб., размещенный объем выпуска – 41,87 млрд руб. Доходность и цена размещения остались такими же, как на основном аукционе.

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