Индекс гособлигаций на Мосбирже упал ниже 111 пунктов

7 октября Минфин РФ разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. Объем спроса составил 134,37 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 39,13 млрд руб. Цена отсечения была 85,56% от номинала, а доходность – 16,63% годовых.