Индекс гособлигаций на Мосбирже упал ниже 111 пунктов
Индекс государственных облигаций (RGBI) на Московской бирже опустился ниже 111 пунктов впервые с 20 июля, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 13:50 мск показатель держится на отметке 110,77 п., что на 0,36% ниже значения закрытия предыдущего дня.
Минимальное значение индекса за год составляет 110,39 п.
7 октября Минфин РФ разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. Объем спроса составил 134,37 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 39,13 млрд руб. Цена отсечения была 85,56% от номинала, а доходность – 16,63% годовых.
После основного аукциона ведомство провело дополнительное размещение. Объем предложения составил 45,45 млрд руб., размещенный объем выпуска – 41,87 млрд руб. Доходность и цена размещения остались такими же, как на основном аукционе.