Сбербанк не видит необходимости в новых решениях для помощи маркетплейсам

2 октября правительство России ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов и приостановило проверки для продавцов Ozon, пострадавших из-за атак беспилотников на объекты группы «Интернет решения». Пострадавшим предпринимателям на 12 месяцев продлеваются сроки уплаты НДС, налога на прибыль, налогов при применении УСН и НПД, НДФЛ для индивидуальных предпринимателей, страховых взносов и авансовых платежей по ним, которые должны быть уплачены с августа 2026 г. по июль 2027 г.