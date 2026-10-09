Сбербанк не видит необходимости в новых решениях для помощи маркетплейсам
Обороты маркетплейсов постепенно восстанавливаются. В Сбербанке не видят необходимости создавать дополнительные резервы по их кредитам, сообщил «Интерфаксу» зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
«Компании приспособились, сейчас мы видим, что постепенно восстанавливаются их обороты. Исходя из нашего анализа их финансового состояния нет необходимости в данный момент в дорезервировании кредитов. Достаточно тех резервов, которые мы уже создали», – сказал он.
Скворцов также рассказал, что снижается количество заявок на реструктуризацию. Пик по их числу был в июле-августе, и необходимые меры Сбербанк принял, отметил он.
19 июля «Сбер» начал реструктуризацию кредитов для предпринимателей, чьи товары пострадали на складах Wildberries после атаки беспилотников.
2 октября правительство России ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов и приостановило проверки для продавцов Ozon, пострадавших из-за атак беспилотников на объекты группы «Интернет решения». Пострадавшим предпринимателям на 12 месяцев продлеваются сроки уплаты НДС, налога на прибыль, налогов при применении УСН и НПД, НДФЛ для индивидуальных предпринимателей, страховых взносов и авансовых платежей по ним, которые должны быть уплачены с августа 2026 г. по июль 2027 г.