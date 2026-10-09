Цены на золото растут на фоне ослабления доллара и снижения цен на нефть
Золото начало дорожать на фоне ослабления доллара и снижения цен на нефть. На максимуме стоимость декабрьского фьючерса на бирже Comex достигла отметки $4232,9 за унцию.
По состоянию на 13:44 мск контракт торгуется по $4305,87 за унцию, что на 1,18% больше значения закрытия предыдущего дня.
За неделю золото выросло на 1,05%. За месяц его цена снизилась на 5,73%.
Фьючерс на нефть Brent снизилась на 1,33% к этому времени – до $102,88 за баррель.
Reuters пишет, что цены на нефть упали, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока ослабли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что страна не будет нападать на Иран до промежуточных выборов в Штатах в следующем месяце, на фоне переговоров о прекращении войны, которая нарушила работу мировых энергетических рынков.