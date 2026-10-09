Цены на золото растут на фоне ослабления доллара и снижения цен на нефть

Reuters пишет, что цены на нефть упали, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока ослабли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что страна не будет нападать на Иран до промежуточных выборов в Штатах в следующем месяце, на фоне переговоров о прекращении войны, которая нарушила работу мировых энергетических рынков.