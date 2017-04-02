В квартире на Павелецкой в Москве обнаружены три тела

Столичное управление Следственного комитета России проводит проверку по факту обнаружение трех тел в квартире на Павелецкой площади в Москве.

«Обнаружены тела хозяина квартиры 1989 г. р. и его знакомых 1988 и 1990 гг. р. без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — отравление наркотическими веществами», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении дела.