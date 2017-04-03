Coty купила лицензию на бренд Burberry Beauty за 130 млн фунтов

Coty приобрела лицензию на производство и распространение товаров Burberry Beauty. Сообщение о соглашении опубликовано на официальном сайте Coty. Долгосрочная эксклюзивная лицензия на бренд Burberry обошлась Coty в 130 млн фунтов, еще 50 млн фунтов концерн до конца 2017 г. выплатит за материально-техническую базу Burberry. Burberry станет частью департамента Coty Luxury, который производит парфюмерию под брендами Gucci, Marc Jacobs, Hugo Boss, Calvin Klein, Alexander McQueen, Bottega Veneta и Balenciaga, а также декоративную косметику и косметику по уходу за кожей Lancaster и Gucci.

Coty будет создавать всю косметическую продукцию под брендом Burberry — парфюмерию, декоративную косметику и косметику по уходу за кожей. Также Coty станет отвечать за весь производственный цикл (включая исследования и разработку новых продуктов, а также их производство), маркетинг и продажу товаров.

Последние четыре года Burberry управляла подразделением Burberry Beauty самостоятельно. До этого лицензией на производство парфюмерии и косметики Burberry владела компания Interparfums. Выручка Burberry Beauty в 2015-2016 финансовом году составила 203 млн фунтов (около $254), указано в ежегодном отчете компании.

Burberry могла пойти на сделку для увеличения объемов продаж и производства, пишет профильное издание Business of fashion. «Красота — это бизнес, где вы выигрываете за счет глобального охвата, а Burberry был лилипутом в стране великанов», - цитирует Business of fashion руководителя подразделения товаров люкс BNP Paribas. Также соглашение с Coty даст Burberry возможность не только развить парфюмерно-косметическое направление, но и снизить расходы на производство и распространение продукции, считает издание.

Компания Coty Inc. включает три подразделения: Coty Consumer Beauty, куда входят масс-маркет бренды, Coty Luxury и Coty Professional Beauty, занимающееся марками профессиональной косметики. Выручка Coty Inc. в прошлом году составила $9 млрд, указано на сайте компании.