Музей Москвы встретил юбилей революции нарядной выставкой

Выставка Музея Москвы о моде и революции сделана по проверенному лекалу: сотня дамских платьев, разбавленных парой костюмов, шинелей и студенческой тужуркой с помятыми брюками показаны на фоне примет времени, когда это все носили. Но тут материал покрою оказал сопротивление, революция с модой не смонтировалась.

Развешанные по стенам плакаты революционных времен и экраны с кадрами кинохроники не смогли выдержать конкуренцию с разодетыми манекенами, издали так похожими на людей. Даже подиум с костюмом студентки-рабфаковки («Принадлежал Елизавете Баруховне Френкель» – благодарно сообщает подпись) и шинелью неизвестного происхождения производит приятное впечатление, поскольку рядом можно увидеть вполне элегантные платья, хорошего покроя, красиво вышитые, дополненные маленькими, по моде того времени, головными уборами.

Что уж говорить о других подиумах, где показывают наряды дореволюционного и послереволюционного десятилетий. Здесь не оторвать женских глаз от простого «Платья бального из шелкового шифона, отделанного бусами из искусственного жемчуга, игольным кружевом и деталями, сплетенными и вышитыми из бисера (принадлежало русской миллионерше и владелице завода «Петровская водка» Татьяне Никитичне Налбандовой-Самсоновой)» или умопомрачительного «Оперного манто в стиле Фортуни из бархата и ламе с кокошником из тюля, расшитого речным жемчугом (парижская работа русских эмигрантов)». Когда столько красоты, не до кровавой борьбы пролетариата и крестьянства с эксплуататорами.

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Выставка «Москва. Мода и революция» – совместный проект Музея Москвы и коллекционера и историка костюма Александра Васильева. Большинство показанных на выставке нарядов из его обширного собрания, которым он с удовольствием делится с различными музеями по разным поводам. И всегда, будем честны, на выставках вещи из его коллекции доминируют. Вот и великая кровавая революция спасовала перед «Шляпой из шелка и плюша, декорированной страусовыми перьями».

До 21 мая