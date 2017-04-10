Российская анимационная премия «Икар» в третий раз раздала призы

Аниматоры свою премию очень любят, поскольку она создана на энтузиазме всего сообщества и совершенно прозрачна. Номинантов, а потом и лауреатов выбирает тайным голосованием экспертное жюри из 50 человек всех анимационных профессий, за которых, в свою очередь, проголосовало сообщество. Таким образом есть возможность наградить создателей мультфильмов в частных номинациях, чего не дождешься ни от одной кинопремии, хотя игровое кино своих режиссеров, актеров, художников и прочих вниманием не обделяет.

На церемонии вручаются стеклянные награды с изображением Икара из мультфильма Хитрука в 15 номинациях (и, конечно, один из лауреатов свою фигурку прямо на сцене от волнения уронил и разбил). Отдельно дают призы по профессиям, отдельно за короткометражную, полнометражную, сериальную и заказную анимацию, а также самым запомнившимся персонажам, успешным продюсерам и признанному мастеру – на этот раз почетный приз получил Андрей Хржановский.

В ритме танго Музыкальной темой церемонии стало танго. А главным сюрпризом – анимационный джем лучших отечественных аниматоров на музыку «Кумпарситы». Кстати, джем, сделанный к первой церемонии, – «Совы нежные» – сразу стал вирусным видео в интернете, теперь на него и равняются.

Еще одна радость – сама церемония с ее домашней атмосферой и сюрпризами, которую в третий раз делает команда энтузиастов-бессребреников во главе с худруком премии Сергеем Капковым (кинокритиком, а не чиновником). В этот раз все оформление зала культурного центра ЗИЛ было посвящено фильму Владислава Старевича «Прекрасная Люканида», который считается первым русским мультфильмом, вышедшим в прокат (8 апреля 1912 г.).

Главными претендентами в большинстве профессиональных номинаций были четыре авторские картины – «Кукушка» Дины Великовской, уже год успешно путешествующая по фестивалям, только что вышедшие, но уже получившие главные призы суздальского смотра «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Рыбы, ловцы, корабли» Дмитрия Геллера с Андреем Кулевым и «Среди черных волн» Анны Будановой, за последние полгода ставшая одним из главных мировых хитов авторской анимации. В итоге главного «Икара» за лучший короткометражный фильм получила печальная северная легенда Будановой. А фаворитами премии, собравшими почти все частные награды, оказались кукольные фильмы: грустная «Кукушка» («Лучший режиссер и сценарист» Дина Великовская, «Лучший композитор и звукорежиссер» Артем Фадеев) и нежные семейные «Два трамвая» по стихотворению Мандельштама («Лучшие художники» Анна Десницкая и Ольга Усачева, «Лучший аниматор» Алла Соловьева, «Лучшие персонажи»).

Сериальный приз решили разделить. Теперь одного «Икара» получает лучший стартап (награда ушла «Сказочному патрулю» студии «Паровоз»), а второго – лучший эпизод существующего сериала (приз достался серии «Папа за маму» малышового сериала «Три кота» студии Metrafilms). В соревновании полных метров лучшим фильмом в прокате назвали картину «Смешарики. Легенда о золотом драконе» студии «Петербург», а продюсерский приз взяли Сергей Сельянов и Александр Боярский с формулировкой «за стабильный успех в российском прокате». Хотя и непонятно, к чему за успех еще и приз давать. Он и сам по себе награда.