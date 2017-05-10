Аукционный дом Doyle впервые проведет «русские торги»

Один из лотов предстоящих торгов – золотая императорская подарочная табакерка, украшенная орнаментальной гравировкой и эмалью, а также алмазной монограммой императрицы Марии Александровны

Американский аукционный дом Doyle впервые проведет торги произведениями русского декоративно-прикладного искусства Doyle Russian Works of Art, указано на сайте компании. На продажу будут выставлены 200 лотов, значительную часть которых составляют работы Фаберже. Они и станут самыми дорогими предметами торгов. Например, чаша из серебра и хрусталя оценена в $60 000-80 000, серебряный самовар Фаберже, выполненный мастером Александром Вакеевым, - в $40 000-60 000. Часть представленных лотов, напротив, будет выставлена с небольшим эстимейтом. Так, фарфоровые фигурки XIX в., изготовленные мануфактурами Попова или Гарднера, оценены в $1500-3500. Один из самых ценных лотов аукциона - золотая табакерка с алмазной монограммой императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II (эстимейт – $12 000-18 000), которая будет выставлена на торги впервые.

William Doyle Galleries Лоты аукциона русского декоративно-прикладного искусства Doyle Russian Works of Art. Серебряный самовар Фаберже, выполненный мастером Александром Вакеевым. Эстимейт - $40 000-60 000 1/8 William Doyle Galleries Настольные часы из позолоченного серебра, декорированные эмалью и гравировкой, мастер Хенрик Викстрем, мастерская Фаберже, около 1914 г., Санкт-Петербург. Эстимейт - $55 000-65 000. Часы были приобретены нынешним владельцем в лондонском отделении Фаберже в декабре 1915 г. за 22 фунта 2/8 William Doyle Galleries Золотое колье с изумрудами, 1914-1917 гг. Эстимейт - $60 000-80 000 3/8 William Doyle Galleries Подарочная табакерка с алмазной монограммой императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II. Эстимейт - $12 000-18 000 4/8 William Doyle Galleries Золотые карманные часы с хронографом, с изображением императора Александра III и гравированной подписью его жены, императрицы Марии Федоровны, с отметкой в честь первого государственного визита императорской семьи в Финляндию. Эстимейт - $25 000-35 000 5/8 William Doyle Galleries Чаша из серебра и хрусталя, Фаберже. Эстимейт - $60 000-80 000

6/8 William Doyle Galleries Икона Казанской Божьей Матери, ок. 1899 г. Эстимейт - $8000-12 000 7/8 William Doyle Galleries Серебряная кружка мастера Андерса Невалайнена, мастерская Фаберже. Эстимейт - $35 000-45 000 8/8

Торги станут дебютным обращением Doyle к теме русского декоративно-прикладного искусства, а также первыми русскими торгами в Нью-Йорке с декабря 2015 г. Тогда крупнейшие игроки на рынке - Christie’s и Sotheby’s - решили не проводить русские аукционы в Нью-Йорке и консолидировать их в Лондоне. Причиной могло стать существенное падение продаж, писал тогда Bloomberg. Так, по итогам 2015 г. выручка четырех крупнейших аукционных домов на русских торгах составила 17,2 млн фунтов стерлингов (около $25,9 млн), что стало самым низким результатом с 2007 г. и на 58% меньше, чем в 2014 г., уточняло издание со ссылкой на RussianArtandCulture.com.

Изначально Christie’s проводил русские торги в Женеве, Нью-Йорке и Лондоне, сейчас основной площадкой является Лондон, сообщили «Ведомостям» представители аукционного дома. Это решение было принято после торгов 2015 г. При этом отдельные произведения русского искусства регулярно появляются и на нью-йоркских торгах, уточняют в Christie’s.

Последние два года во время отсутствия русских аукционов в Нью-Йорке спрос покупателей на произведения декоративно-прикладного искусства не был удовлетворен, считает директор департамента российских художественных произведений Doyle Марк Мерке. Doyle хочет воспользоваться возможностью заполнить пустоту на рынке, поэтому решил продолжить традицию продаж русского искусства в Нью-Йорке, рассказал он «Ведомостям». От предстоящих торгов в Doyle ждут хороших результатов. Более того, аукционный дом планирует проводить регулярные русские аукционы дважды в год, весной и осенью.

Первые торги Doyle Russian Works of Art пройдут 25 мая.