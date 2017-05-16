«Меч короля Артура» Гая Ричи провалился на старте проката

Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: От меча и погиб

Размашистый фильм Гая Ричи о короле Артуре и рыцарях Круглого стола не дотянул даже до $15 млн в первый уикенд американского проката. Премьерная публика оценила картину на среднюю B+ по шкале CinemaScore. Критика была строже – агрегатор кинопрессы Rotten Tomatoes показал лишь 27% одобрительных рецензий. На международном рынке «Меч короля Артура» принес $29,1 млн с 51 территории, но при бюджете в $175 млн это вряд ли можно назвать достижением.

А в Северной Америке фильм Ричи уступил не только удержавшим лидерство «Стражам Галактики», но и комедии с Эми Шумер «Похищенные» (в наш прокат выйдет под названием «Дочь и мать ее»), заработавшей на старте $17,5 млн. Посмотреть на новые проделки Шумер пришли преимущественно женщины (77%). Премьерная публика выставила комедии оценку В CinemaScore. Надо заметить, предыдущая картина Эми Шумер «Девушка без комплексов» выстрелила гораздо лучше, в 2015 г. принеся за первую неделю национального проката $30,09 млн. Выше была и оценка – А- CinemaScore.

Между тем комикс «Стражи Галактики. Глава 2» собрал еще $63 млн в американском прокате и $52,2 млн в международном. Сборы фильма по всему миру за 10 дней составили $633 млн.

На 34 рынках со «Стражами Галактики» уже схлестнулся новый «Чужой» Ридли Скотта. И победил на 19, включая Южную Корею, Великобританию, Францию, Австралию, Испанию и Гонконг. В кассе фильма пока $42,03 млн. В Америке, России и еще 50 странах «Чужой. Завет» выйдет на этой неделе.

По материалам boxofficemojo.com