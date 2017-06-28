Летняя школа Союза театральных деятелей сделала выпускные работы

В этом году участники летней школы впервые имели право выбора направления, в котором хотят работать Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей

Под Звенигородом подходит к концу очередная, 11-я по счету, Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей. «Школьники» показали свои выпускные работы и теперь по очереди ездят в Москву, Истру и Звенигород с получившимися спектаклями.

В этом году участники летней школы впервые имели право выбора направления, в котором хотят работать. Обычно мастера сами формируют творческие группы после однодневного кастинга, но в этот раз сценарий решили изменить. Первый день школы начался с рассказа режиссеров о том, что именно они собираются ставить и чему учить. Артистам оставалось лишь выйти на сцену, коротко представиться и решить, с кем из творцов им бы хотелось провести ближайший месяц. Как ни удивительно, в большинстве случаев желания мастеров и студентов совпали – возможно, именно поэтому в итоге зрители увидели довольно интересные и цельные работы.

Артисты театра кукол и примкнувшие к ним работали под руководством главного режиссера Брестского театра кукол Александра Янушкевича, и у них получилась фантасмагоричная, мрачная, с низовым юмором «Смерть Тарелкина», очень в духе неоднократного номинанта «Золотой маски». Интересующиеся движением и пластикой вместе с хореографом и руководителем Кинетического театра Александром Пепеляевым сочинили поэтическое «Оригами» – полную трагизма лирическую историю про девочку из Нагасаки. Выбравшие перформативное направление и мастерскую Елены Польди стали участниками эффектного циркового действа «Проун. Супрематические опыты», посвященного Элю Лисицкому. Лауреат «Золотой маски» Александр Огарев предложил своим студентам отметить столетие Октябрьской революции: вместе они создали саркастичную и насмешливую «Реконструкцию скелета» по мотивам прозы Бориса Пильняка в пересказе драматурга Ксении Драгунской. А Борис Павлович занялся своим любимым делом – помогал актерам измениться самим и изменить среду в процессе чтения (на этом слове режиссер особенно настаивал) книги Ричарда Бротигана «Ловля форели в Америке».