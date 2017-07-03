Открылась выставка мэтра неофициального искусства Алексея Каменского

Работы Алексея Каменского много расскажут внимательному глазу Алексей Мокроусов

На выставке в московской галерее Нади Брыкиной, открытой к 90-летию Алексея Каменского (1927–2014), есть фотографии из семейного архива и больше 20 работ: часть уже выставлялась галереей, специализирующейся на советском неофициальном искусстве 1960–1980-х гг., часть предоставлена наследниками и впервые покинула стены мастерской. Это прежде всего семейные портреты, с которыми художник не хотел расставаться, несмотря на интерес к ним со стороны коллекционеров.

Каменский – «тихий классик», далекий от социальной злободневности, всю жизнь занимавшийся изучением формы и цвета. Эти поиски могут быть не менее революционны, чем общественные идеи, только ценят их единицы. Считается, что его интерес к абстракции рожден идеями Михаила Матюшина и Елены Гуро, ведь «ветвь начинает расти там, где ее отрезали», говорит искусствовед и куратор Анна Чудецкая, занимавшаяся у Каменского в его мастерской на Покровке – комнате в коммунальной квартире.

Круг друзей, с которыми он ездил на пленэры и в командировки, был широк – от Виктора Попкова и Карла Фридмана до Гелия Коржева; каждый в итоге выбрал свой путь. Друзья вспоминают, каким важным событием для него стала поездка во Францию в 70-е; там художник увидел картины Никола де Сталя, его влияние очевидно.

Галерея выставила и редкие книжные издания о классиках неофициального искусства, в том числе альбомы самого Каменского, выпущенные Надей Брыкиной, включая двуязычный двухтомник иллюстраций к русской и французской поэзии. Стихотворения 23 авторов с иллюстрациями, от Элюара и Бонфуа до Хлебникова и Василия Каменского (это отец художника), публикуются в первом томе, второй отдан под варианты. Художник называл свои произведения «подготовительными работами», бесконечность вариаций была для него условием существования мира, наиболее точной возможностью познания, когда взгляд обволакивает предмет, каждое новое движение зрачка обнаруживает в объекте новое очертание и новые краски. Из визуального рождается звук, и эта звуковая палитра, насыщенная и негромкая, есть признак настоящего в искусстве, смысл и значение которого не сразу доходит до суетливого времени.

Советские музеи не проводили выставок Каменского, не покупали его работ, большая их часть находится сегодня в частных собраниях, хотя они есть и в национальных музеях. Как вспоминает галерист Юрий Петухов, после смерти художника он пытался устроить его выставку в Третьяковской галерее и передать ей в дар 30 листов графики Каменского, но проект так и не состоялся.-

До 15 июля