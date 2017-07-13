Louis Vuitton выходит на рынок «умных часов»

Часы Tambour Horizon – первые «умные часы», созданные Louis Vuitton Louis Vuitton

Louis Vuitton выпустила первую модель «умных часов» – Tambour Horizon. Новинка вышла в корпусе Tambour – первых часов Louis Vuitton, созданных в 2002 г. Tambour Horizon работает на платформе Android Wear 2.0, разработанной совместно с Google. Модель оснащена как стандартными функциями «умных часов» (уведомления о телефонных звонках, sms и почтовых сообщениях, будильник, таймер с функцией обратного отсчета, информация о погоде, шагомер и т. д.), так и рядом специализированных. Например, функция My Flight предоставляет владельцу информацию о времени рейса, терминале и выходе для посадки, сообщает о задержках рейса, времени до прибытия в пункт назначения и т. д. Приложение City Guide позволяет использовать на часах сервис путеводителей под редакцией Louis Vuitton и фирменные приложения для планшетов и смартфонов.

Tambour Horizon вышли в корпусе диаметром 42 мм, что хоть и незначительно, но меньше, чем у аналогичных моделей конкурентов – Tag Heuer’s Connected, Apple Watch Hermès и Michael Kors’s Access line (разработанных совместно с Fossil). Часы представлены в трех вариантах дизайна – Graphite, Monogram и Black. В дополнение к часам выпущены сменные ремешки – 30 мужских и 30 женских. Стоимость Tambour Horizon – от $2450 до $2900 (161 700 руб. и 197 700 руб. соответственно на русскоязычном сайте louisvuitton.com).

Louis Vuitton Tambour Horizon представлены в трех вариантах дизайна. На фото Tambour Horizon Monogram 1/4 Louis Vuitton Tambour Horizon Black 2/4 Louis Vuitton Часы Tambour Horizon Graphite 3/4 Louis Vuitton Зарядное устройство 4/4

Хотя предлагаемые Tambour Horizon функции стандартны, некоторые отличия все же есть, пишет New York Times. Например, часы никогда полностью не отключаются и работают в Китае, так как поддерживают специальные предложения на местных платформах, таких как weibo. То, что к часам можно подобрать различные варианты ремней, важно для поклонников марки, продолжает издание. При этом функцию My Flight автор газеты оценивает двояко: с одной стороны, это удобно, с другой – вызывает вопросы с точки зрения конфиденциальности. На это в Louis Vuitton отвечают, что марка обязуется давать подтверждение не распространять или использовать полученную информацию для любых других целей, кроме работы приложения.

Главным недостатком Tambour Horizon газета называет высокую стоимость. Цена минимум в $2450 в два раза выше, чем у конкурентов: Apple Watch Hermès стоят около $1149, The Tag Heuer Connected – около $1600, а цена обычных «умных часов» (произведенных не брендами класса люкс) варьируется от $200 до $350. При этом срок службы таких часов – два-три года, потом модель устаревает.

«Влияние интернета и digital сейчас огромно и будет только возрастать. Вы можете держаться в стороне, а можете стать частью этого. Louis Vuitton выбирает второе», – так гендиректор компании Майкл Берк ответил New York Times на вопрос о целях выхода на новый рынок. Поэтому Louis Vuitton несколько лет назад одной из первых люксовых марок стала развивать интернет-продажи, а в последнее время стала создавать собственные цифровые продукты, например разрабатывать собственные приложения. Создание «умных часов» – часть этой стратегии. Еще одна задача новинки – подстегнуть спрос на «обычные» часы марки, доля которых в общих продажах сейчас незначительна, говорит Берк, не называя конкретных цифр. В высокой стоимости Tambour Horizon Берк не видит проблемы. «Для клиентов марки покупка Tambour Horizon сродни покупке пары обуви», – цитирует его New York Times.