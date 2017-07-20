«Мокьюментари на современного спасителя» не оскорбило ничьих чувств

Для спектакля выбраны танцовщики, родившиеся в разных концах света Дарья Попова

Вим Вандекейбус и труппа Ultima Vez, базирующаяся в Брюсселе, стали главными героями фестиваля Open Look. Его программа включает не только спектакли, но также лекции и кинопоказы. Часть из них была посвящена 53-летнему Вандекейбусу. За 30 лет карьеры он с бесперебойностью завода ежегодно выдает постановки и фильмы, которые с таким же постоянством получают высшие театральные и кинонаграды. Хореограф трансформируется вместе с жанром, но его печально-саркастический взгляд на современный мир не меняется.

В период взрывного развития современного танца в России труппа Вандекейбуса выступала здесь неоднократно, но в последние годы выпала из поля зрения – в нашей сегодняшней реальности хореограф выглядит слишком радикальным, политизированным, натуралистичным, вопиюще не вписывающимся в стандарты. Организаторы Open Look не исключали, что приезд Ultima Vez может вызвать неадекватную реакцию активистов всех мастей: на афише стоял спектакль «Мокьюментари на современного спасителя». К счастью, у ревнителей общественной морали в разгар лета нашлись более насущные заботы. Три выступления бельгийцев в театре «Балтийский дом» сопровождал ажиотаж чисто театральный: в Россию все еще редко приезжают горячие премьеры, а «Мокьюментари на современного спасителя» впервые показали в апреле.

Вандекейбус, распробовавший на вкус разные театральные формы, создает не просто танец. В дотеатральной жизни выпускник психологического факультета, на сцене он говорит о самом болезненном, о том, что больно и порой невозможно обсуждать словами. Новое высказывание хореограф облек в форму псевдодокументального фильма. Его действие происходит в постапокалиптическом будущем.

Благодаря одному ребенку во всемирной катастрофе выживают семь человек. Они ничем друг с другом не связаны – ни языком, ни жизненными достижениями, ни общими воспоминаниями. Только внезапной избранностью, из-за которой оказались в общем стиснутом пространстве, над которым зависает давящий круг.

Следующая остановка В ноябре Петербург снова станет городом актуальной хореографии – во второй половине месяца там пройдут фестивали Context. Diana Vishneva и «Дягилев. P. S.» Гвоздем обоих станут гастроли труппы Уэйна Макгрегора Random Dance Company. В гала-концерте Вишневой покажут знаменитый Far, а на дягилевском – Autobiography, мировая премьера которого состоится в октябре.

Вандекейбус выбрал для спектакля танцовщиков, родившихся в разных концах света: афроамериканца, тайку, итальянца, русскую, марокканца. Танцевальный опыт и телесные навыки у них тоже разные – от восточных единоборств до почти классической основы. Сложиться в танцевальный дуэт, довериться чужим пластическим импульсам им так же непросто, как понять смысл незнакомых звуков. Говорить участникам спектакля приходится не меньше, чем танцевать, и это многоязычие знаковое: люди могут не понимать друг друга, говоря что на общем языке, что на разных.

Запертые в «ковчеге», лишенные права даже на суицид, они бьются от несовместимости, от неприятия реальности и друг друга, от боли, тревоги и вопроса, почему божественный выбор пал на них. Мессия, существующий где-то рядом, ответа не дает. Саркастичный Вандекейбус позволяет усомниться в том, знает ли он сам этот ответ. Но втягивает в его поиски вместе с танцовщиками каждого зрителя и внезапно посылает утешающий призыв: «Позволь ему войти в твое сердце. Он тебя любит».

Санкт-Петербург