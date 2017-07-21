Выставка «Возвращение домой» представляет современный пейзаж

На переднем плане пейзаж Павла Отдельнова «П44» Институт русского реалистического искусства

Выставка «Возвращение домой» в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) выглядит приятно и современно. Прежде всего, конечно, из-за содержания – городских пейзажей, написанных в последние годы художниками 80-х годов рождения. Ну и благодаря отличному дизайну, создавшему легкое для взгляда открытое пространство. Картины и графика повешаны без рам, каждая вещь на своем стенде, словно она не художественная ценность, а фрагмент стены с окном. Или окно-картинка, всплывающая на мониторе.

Большинство авторов «Возвращения домой» хорошо известны завсегдатаям выставок в музеях современного искусства и галереях. Но в стенах ИРРИ их видеть непривычно, хотя все, что показано на выставке, есть искусство фигуративное, вполне реалистическое, в буквальном значении этого слова отображающее реальность. Художники и пишут, что видят в окно, – пустые города, голые стены.

Тон здесь задает Павел Отдельнов, главный мастер современного русского пустынного пейзажа. Тему выморочного города поддерживают Иван Лунгин с изящным холстом из серии «Астения», Андрей (Дюдя) Сарабьянов с портретом стены, закрывающей горизонт, Антон Тотибадзе, сделавший главным героем в картине «Соседи» кирпичный торец. Совсем уж монструозно, а не привычно депрессивно выглядит «Закрытая Россия. ИТЭФ» Таисии Коротковой, написавшей кусок внутренности Института теоретической и экспериментальной физики. Вообще, аббревиатуры часто встречаются в названиях изображений наших городов и улиц, у домов нет лица, только номер серии.

На выставке есть и виды природы, и претендующие на забавность объекты, и немного банальной скульптуры. Присутствуют и обличительные сцены обыденной жизни. Но они мало чем отличаются от выставленных на других этажах ИРРИ работ советских художников, разве что менее мастерские. И не они делают здесь настроение – смирения с неизбежным. А что нового может быть в реалистическом искусстве, кроме интонации?

Название выставки намекает, что художники возвратились к истокам, к фигуративной живописи, забытой «из-за ассоциации с номенклатурным искусством» (слова из пояснения). Но те, кто представлен здесь, никогда от нее и не уходили.

До 10 сентября