Люкс

Bulgari открывает отель в Пекине

Это четвертая гостиница бренда и вторая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Bulgari Hotels & Resorts открывает четвертый отель. Пекинский Bulgari Hotel Beijing начнет работу в конце сентября 2017 г., говорится в сообщении компании. Отель на 119 номеров расположен внутри нового квартала Genesis, включающего также офисные здания, скверы и галерею искусств Genesis Art Foundation, построенную по проекту японского архитектора Тадао Андо, автора Пулитцеровского центра искусств в Миссури и Музея искусств в Киото. Сейчас на сайте отеля открыто бронирование с 28 сентября, номер категории Superior Room с видом на город стоит 2888 юаней (около $430, или 25 000 руб. по текущему курсу). Сьюты можно забронировать с 29 сентября, сутки проживания оценены в сумму от 3888 (Junior Suite с видом на город) до 42 788 юаней (Terrace Suite с панорамным видом на реку Лянгма).

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