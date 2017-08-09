Bulgari открывает отель в Пекине
- Анна Шилова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Bulgari Hotels & Resorts открывает четвертый отель. Пекинский Bulgari Hotel Beijing начнет работу в конце сентября 2017 г., говорится в сообщении компании. Отель на 119 номеров расположен внутри нового квартала Genesis, включающего также офисные здания, скверы и галерею искусств Genesis Art Foundation, построенную по проекту японского архитектора Тадао Андо, автора Пулитцеровского центра искусств в Миссури и Музея искусств в Киото. Сейчас на сайте отеля открыто бронирование с 28 сентября, номер категории Superior Room с видом на город стоит 2888 юаней (около $430, или 25 000 руб. по текущему курсу). Сьюты можно забронировать с 29 сентября, сутки проживания оценены в сумму от 3888 (Junior Suite с видом на город) до 42 788 юаней (Terrace Suite с панорамным видом на реку Лянгма).
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}