Культура
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Девушка, бабушка и Хармс в доме инвалидов

Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» превратился в витрину с нескучным товаром

Здесь есть и микробюджетное кино про блуд в мотеле, и биография Хармса

В свое время сочинский «Кинотавр», которому из выборгского «Окна в Европу» недолго, но всерьез дуло в затылок, при отборе фильмов для конкурсного показа руководствовался идеей витрины: мол, отечественное кино в ассортименте. С тех пор прошли годы, и «Кинотавр» давно мыслит преимущественно арт-категориями, позволяя себе ради развлечения небольшие порции качественной попсы. Зато в Выборге, похоже, увлеклись идеей витрины и в год юбилея выложили на обозрение завораживающе разномастный набор фильмов, причем экземпляры попались вполне экзотические.

С этой точки зрения диковатый в художественном отношении и выполненный, по точному кулуарному замечанию Лидии Федосеевой-Шукшиной, в формате селфи фильм Гарика Сукачева «То, что во мне», которым фестиваль стартовал, по прошествии недели уже не воспринимался как загулявший гость с чужого праздника – он задал формат 25-го выборгского фестиваля с его новой ставкой на причудливое разнообразие.

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