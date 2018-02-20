Фестиваль «Опера Априори» открылся редкостями Бетховена и Мейербера

Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Раритеты и казусы на фестивале «Опера априори»

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Дирижер Максим Емельянычев Ира Полярная

Фестиваль «Опера априори» открылся программой из редкой музыки Бетховена и Мейербера, которую оказалось не так-то просто исполнить.

Независимый вокальный фестиваль, каждый концерт которого обычно становится событием, часто предлагает готовые программы европейских звезд. Но бывает и по-другому, как сейчас: продюсер Елена Харакидзян нашла раритеты и подыскала для их исполнения музыкантов. Они объединились вокруг восходящей европейской звезды – дирижера Максима Емельянычева, двукратного лауреата премии ECHO Klassik и номинанта «Грэмми», чувство стиля которого соперничает только с его же обаянием. Оркестр Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, на сцене которого прошло событие, под управлением Емельянычева играл увлеченно и гладко, хотя пока и не так, как аутентичный Il Pomo d’Oro, которым молодой дирижер руководит в Европе и с которым бывал у нас.

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