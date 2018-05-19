Куршевель и Мерибель примут чемпионат мира по горным лыжам – 2023

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Предполагается, что мужские соревнования пройдут в Куршевеле, женские – в Мерибеле
JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
Куршевель и Мерибель станут местом проведения чемпионата мира по горным лыжам 2023 г. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта. В финальном голосовании французские горнолыжные курорты обошли австрийский Зальбах-Хинтерглем. Среди козырей Куршевеля и Мерибеля федерация назвала их положение в мировом лыжном спорте, результаты, достигнутые местными лыжными командами, динамизм спортивного оборудования и компаний горной инфраструктуры, а также популярность в качестве туристического направления.
Предполагается, что мужские соревнования пройдут в Куршевеле, женские – в Мерибеле. Церемонии открытия и закрытия – в Куршевеле, вручение медалей каждый вечер – в Мерибеле, рассказывал о планируемом чемпионате в интервью «Ведомостям» мэр Куршевеля Филипп Мюнье, сам сертифицированный горнолыжный инструктор, практикующий до сих пор. Желание и возможность принять этап мужского Кубка мира по горным лыжам у Куршевеля тоже есть, уточнил Мюнье, но надо двигаться поэтапно, поэтому было принято решение сконцентрироваться на ЧМ: он проходит в декабре, и для имиджа Куршевеля будет хорошо показать, что уже в начале сезона на курорте есть снег.
Горнолыжной инфраструктурой – подъемниками и склонами – в Куршевеле и Мерибеле управляет компания Société des Trois Vallées (S3V). В других частях Трех долин работают еще четыре оператора подъемников, все они очень хорошо взаимодействуют, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент S3V Паскаль де Тьерсан. В первую очередь взаимодействие касается управления склонами и подъемниками: партнеры сообща решают, есть ли угроза схода лавин, какие склоны оставить открытыми, какие - закрыть. Кроме того, у всех операторов единая схема трасс и единый ски-пасс на Три долины.
Лучшие горнолыжные курорты - 2017
Val Thorens
Жюри ежегодной премии World Ski Awards, профильной награды горнолыжной индустрии, объявило победителей 2017 г. Лучшим горнолыжным курортом назвали Валь-Торанс, обошедший в этой номинации 25 конкурентов. Ранее Валь-Торанс трижды признавался лучшим европейским курортом и два раза - лучшим курортом Франции
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Snowpark LAAX
World Ski Awards - один из проектов премии World Travel Awards (международной награды туристического рынка), основанный в 2013 г. Победителей определяют более чем в десяти номинациях, часть из которых меняется. Одна из постоянных категорий - «Лучший фристайл-курорт». Им в этом году признали швейцарский Snowpark LAAX, расположенный в небольшом городе Лаакс в кантоне Граубюнден. В Snowpark LAAX работают четыре сноупарка, самый большой в Европе хафпайп, школа фристайла, здесь же каждый год проводится сноубордический турнир Burton European Open
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W Verbier
Звание лучшего горнолыжного отеля отдали W в швейцарском Вербье. Расположенный на высоте 1531 м W - один из пяти отелей Вербье с непосредственным доступом к горнолыжной трассе. В отеле шесть ресторанов и баров, спа-центр, 123 номера и люкса, а также четыре резиденции
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Elysian collection
Победитель в категории «Шале» - The Angels в швейцарском Церматте (входит в сеть Elysian collection). В шале семь спален, гостиная зона площадью 700 кв. м, открытая терраса, сауна, хаммам и бассейн
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Rocks resort
Номинация Best Green Ski Hotel награждает за бережное отношение к окружающей среде. Победитель 2017 г. - Rocks resort (еще один отель, расположенный в швейцарском Лааксе). Жюри отметило, что сооружения отеля (например, для скалолазания) соответствуют сертифицированным стандартам энергоэффективности, все отходы собираются и перерабатываются, а ресторанные службы используют сезонные региональные продукты
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Ski Dubai
Лучшим горнолыжным комплексом в помещении (Best Indoor Ski Resort) второй год подряд признается Ski Dubai в ОАЭ. В этот раз Ski Dubai обошел шесть конкурентов, один из которых - московский «Снежком»
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THE VALE NISEKO
Единственный азиатский победитель на мировом уровне - японский курорт Vale Niseko, признанный лучшим бутик-отелем. Отель, расположенный прямо на лыжной трассе, включает 49 одно -, двух- и трехкомнатных апартаментов
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Роза хутор
Российские представители в этом году не попали в число победителей на мировом или европейском уровне. Но по условиям премии лучших выбирают и на региональном уровне (в каждой стране). Российских победителей определяли в трех номинациях. Лучшим курортом назвали «Роза Хутор», победивший сочинский «Горки Город», курорт «Завьялиха» в Челябинской области, а также комплексы «Чегет» и «Эльбрус» в Приэльбрусье
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Красная поляна
Лучшим отелем стал Rixos Krasnaya Polyana Sochi, расположенный на высоте 960 м в курорте «Горки Город». Помимо него в номинации были представлены восемь отелей, все - расположенные в Сочи или «Роза Хуторе»
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Sport Inn Hotel
Победитель в номинации «Бутик-отель» - Sport Inn Hotel в Адлерском районе Сочи. В отеле 50 номеров, апартаменты и вилла. Другие претенденты в этой категории - отель «Пик» в Красной Поляне и Grand Hotel & Spa Rodina в Сочи