Куршевель и Мерибель примут чемпионат мира по горным лыжам – 2023

Предполагается, что мужские соревнования пройдут в Куршевеле, женские – в Мерибеле JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Куршевель и Мерибель станут местом проведения чемпионата мира по горным лыжам 2023 г. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта. В финальном голосовании французские горнолыжные курорты обошли австрийский Зальбах-Хинтерглем. Среди козырей Куршевеля и Мерибеля федерация назвала их положение в мировом лыжном спорте, результаты, достигнутые местными лыжными командами, динамизм спортивного оборудования и компаний горной инфраструктуры, а также популярность в качестве туристического направления.

Предполагается, что мужские соревнования пройдут в Куршевеле, женские – в Мерибеле. Церемонии открытия и закрытия – в Куршевеле, вручение медалей каждый вечер – в Мерибеле, рассказывал о планируемом чемпионате в интервью «Ведомостям» мэр Куршевеля Филипп Мюнье, сам сертифицированный горнолыжный инструктор, практикующий до сих пор. Желание и возможность принять этап мужского Кубка мира по горным лыжам у Куршевеля тоже есть, уточнил Мюнье, но надо двигаться поэтапно, поэтому было принято решение сконцентрироваться на ЧМ: он проходит в декабре, и для имиджа Куршевеля будет хорошо показать, что уже в начале сезона на курорте есть снег.

Горнолыжной инфраструктурой – подъемниками и склонами – в Куршевеле и Мерибеле управляет компания Société des Trois Vallées (S3V). В других частях Трех долин работают еще четыре оператора подъемников, все они очень хорошо взаимодействуют, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент S3V Паскаль де Тьерсан. В первую очередь взаимодействие касается управления склонами и подъемниками: партнеры сообща решают, есть ли угроза схода лавин, какие склоны оставить открытыми, какие - закрыть. Кроме того, у всех операторов единая схема трасс и единый ски-пасс на Три долины.

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