Часы российского мастера вошли в шорт-лист престижной часовой премии

Часы «Клоун» Константина Чайкина KONSTANTIN CHAYKIN

Две модели, созданные Константином Чайкиным, отобраны жюри часовой премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve (GPHG) в категориях «Исключительная механика» (номинация для часов с нестандартными техническими решениями) и «Малая стрелка» (награда для часов стоимостью 4000–10 000 швейцарских франков).

GPHG создан издательской группой Edipresse, кантоном и городом Женева, часовым музеем MIH и лабораторией Timelab в 2001 г., сейчас это один из самых престижных конкурсов часов. По условиям конкурса производители часов представляют свои модели (не более шести часов от одной марки), созданные и поступившие в свободную продажу не ранее чем за полтора года до вручения награды. Из поступивших заявок жюри выбирают по шесть номинантов в 12 категориях. На финальной церемонии в Женеве (в этом году она состоится 9 ноября) объявляют победителей в каждой номинации и обладателя главного приза «Золотая стрелка» (Aguille d'Or). Номинации периодически меняются, например, в конкурсе этого года нет номинации «Часы с календарем», но появилась категория «Прорыв». Там будут представлены часы стоимостью менее 4000 франков, в том числе подключаемые часы.

В номинации «Исключительная механика» представлены часы Automaton Joker созданные Чайкиным совместно со Свендом Андерсеном, создателем марки Andersen Genève и сооснователем Академии независимых часовщиков AHCI. Эти часы двусторонние. На одной стороне – «Джокер» Чайкина: узнаваемая улыбка – индикатор фаз Луны и глаза, выполняющие индикацию часов и минут. На обратной стороне размещен автоматон Андерсена по мотивам картины Кассиуса Кулиджа A Bold Bluff («Собаки играют в покер»). В интерпретации Андерсена собака осталась всего одна, а за игральным столом сидят Джокер, Пингвин и Ядовитый Плющ. При нажатии на кнопку персонажи приходят в движение.

В шорт-лист номинации «Малая стрелка» вошли часы Clown. По словам Чайкина, они созданы как оммаж его любимому писателю Стивену Кингу: циферблат – лицо клоуна из детских кошмаров с желтыми глазами, кроваво-красными ртом и носом. Clown изготавливается из стали, ограниченной серией в 27 экземпляров. Стоимость каждой модели – 9800 франков.